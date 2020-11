Spaanse kranten: ‘Dit zou bij Johan Cruijff niet tot opwinding hebben geleid’

Het Catalaanse Sport was minder te spreken over Depay. De krant richtte zich naast de aanvaller op de andere Barcelona-target van afgelopen zomer Eric Garcia (19). Garcia, die in 2017 Barcelona verruilde voor Manchester City, kwam als winnaar uit de strijd volgens de krant. Marca zag in zijn analyse waar het bij Depay nog aan schort. ,,Hij is geen doelpuntenmaker. De reden waarom Koeman gecharmeerd van hem is, is zijn beweeglijkheid.” De krant was meer te spreken over het middenveld van Spanje, dat met Rodri, Koke en Canales de baas was over dat van Nederland.



Sport concludeert dat Depay de grootste kans van de wedstrijd liet liggen door een te tam schot af te vuren op keeper Unai Simon. Naast Depay moet ook Frenkie de Jong het ontgelden. ,,De Jong was als enige Barça-ster binnen de lijnen onzichtbaar bij Oranje op het middenveld”, is de krant kritisch.