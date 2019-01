Spaanse kranten: Transfer De Jong slaat in als een bom

Coach Ernesto Valverde was gisteravond, na de teleurstellende 2-0 in Sevilla (zonder Messi, die hij had thuisgelaten) vol lof over De Jong. ,,Het is een belangrijke aankoop, voor zowel nu als de toekomst. Hij heeft grote kwaliteiten op het middenveld, en de hele toekomst nog voor zich. Voor de club is het een uitstekende operatie,” aldus de Bask.



Nog niet is bekend of Valverde volgend seizoen ook de trainer van De Jong zal zijn; zijn contract loopt af en hij heeft nog niet laten weten of hij blijft. Niettemin beloofde de Barça-delegatie die vorige week al in Amsterdam was om Frenkie de Jong voor Barcelona te paaien, dat de jonge jonge Ajacied genoeg speelminuten zou krijgen, wie de trainer ook is. ,,De filosofie van de club is altijd dezelfde, die hangt niet van de trainer af,” aldus Barça-leiding.