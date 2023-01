Spakenburg zorgt voor nieuwe stunt in KNVB Beker: FC Groningen in Euroborg onderuit tegen amateurclub

LIVE KNVB Beker | Feyenoord is dodelijk uit corners en buigt achter­stand om tegen PEC Zwolle

Na de eerste ronde over te hebben geslagen opent Feyenoord vanavond zijn campagne in de TOTO KNVB Beker. Tegenstander in eigen huis is PEC Zwolle en de nummer 2 van de Keuken Kampioen Divisie greep al na twee minuten brutaal de leiding. Daarna zette Feyenoord aan en werd de achterstand omgedraaid. Mis geen moment in ons liveblog!

21:50