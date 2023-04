Spanning slaat toe op trainingsveld bij Vitesse: vechtpartij Wittek met Manhoef

Het handgemeen ontstond aan het einde van de training. Na een duel haalde Wittek uit naar Manhoef. De aanvaller moest vervolgens door Ryan Flamingo en Nicolas Isimat-Mirin tot bedaren worden gebracht. Ook de rest van de spelersgroep kwam tussenbeide.

Verder escalatie bleef daarmee uit, maar Manhoef was furieus op Wittek.

Cocu en technisch directeur Benjamin Schmedes van Vitesse, ook op de training aanwezig, hebben de beelden van de training bekeken en de kwestie met de twee spelers besproken. Als sanctie is er een boete uitgerold, voor beide spelers. Verder disciplinaire maatregelen blijven uit, stelt Schmedes.

,,Beide spelers gingen over de schreef en dat is niet goed”, reageert de ‘td’ van Vitesse. ,,Maar dit toont ook aan dat de groep de sportieve situatie niet in gelatenheid accepteert. De training had een hoge intensiteit en er zat agressie in het spel. Alleen in dat geval ging het niet goed.”

Sportieve en bestuurlijke crisis

De botsing op het trainingsveld past in de roerige tijden bij Vitesse. De club verkeert in een sportieve en bestuurlijke crisis. De formatie van Cocu staat in de eredivisie op plek 14. Daarmee woedt de degradatiestrijd in Arnhem en dat brengt de nodige spanning bij de spelersgroep met zich mee.

Vitesse zit verder midden in een overname. Vanwege de oorlog in Oekraïne kwam in maart van het vorige jaar een einde aan het tijdperk van de Russen in Arnhem. De Amerikaan Coley Parry met de Common Group is de beoogde nieuwe eigenaar van de eredivisionist. Maar dat proces neemt veel tijd in beslag. De club wacht al maanden op goedkeuring van de KNVB.

Abramovitsj-affaire

Een nieuw hoofdpijndossier in Arnhem is de Abramovitsj-affaire. De Russische oligarch zou als eigenaar van Chelsea de overname van Vitesse vanaf 2010 hebben gefinancierd. Dat onthulde de Britse krant The Guardian.

De samenwerking tussen beide clubs was al duidelijk, met het huurstelsel via veel spelers vanuit Londen, en de invloed vanuit Abramovitsj werd al die jaren al vermoed. Maar als er een directe connectie wordt bewezen, kan dat mogelijk nog gevolgen hebben voor Vitesse.

De club vreest sancties ook zeker, zo is wel duidelijk.

Cocu stelde de voorbije weken meermaals dat alle zaken de spelersgroep niet onberoerd laten. Vitesse speelt zaterdag in GelreDome tegen Go Ahead Eagles, de nummer 12 van de eredivisie. Wittek keert dan terug van een schorsing, na een rode kaart tegen Sparta.