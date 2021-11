Sparta aast op stunt tegen kampioen Ajax

Ook Go Ahead Eagles is te sterk voor dolend Willem II

De zegeloze reeks van Willem II in de eredivisie duurt voort. De Tilburgers, die op een goed eerste half uur na zwak voor de dag kwamen, verloren in eigen huis van promovendus Go Ahead (0-1) en zijn nu al zeven wedstrijden op rij in de competitie zonder zege. De zorgen zullen toenemen in Tilburg.

27 november