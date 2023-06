Sparta doet geweldige zaken in strijd om Europees ticket na memorabele avond in Utrecht

‘Laat oude tijden herleven’, stond er op een spandoek in Het Kasteel tijdens de laatste competitiewedstrijd, met een knipoog naar Europees voetbal. Sparta zette vanavond in elk geval een belangrijke stap in die richting, door met 1-2 te winnen van FC Utrecht.

Een beetje sfeerproeven in en rond Spangen leverde de afgelopen dagen geen grenzeloos vertrouwen op in het behalen van een Europees ticket. Want: FC Twente toch wel de favoriet en FC Utrecht voelt al jaren als een angstgegner.



Toch is die Europese droom na vanavond weer een stukje dichterbij. In een uiterst efficiënte eerste helft zette Sparta FC Utrecht al op een marge van twee, door een verzilverde strafschop van Vito van Crooij – zijn vijftiende van het seizoen in alle competities – en een doelpunt van Tobias Lauritsen. Dat terwijl Utrecht juist aanvallend en met energie speelde, en behoorlijke kansen om zeep hielp.

Nick Olij

Het zegt ook wel iets over dit Sparta, de efficiëntie voorin, maar – ter illustratie – ook de fabelachtige redding van Nick Olij op een kopbal van Sander van de Streek. Dit Sparta heeft kwalitatief de mogelijkheden om niet alleen maar blij te zijn met het bereiken van de play-offs, maar ook écht het gevoel te hebben dat er wat te halen valt. Dat erkende succestrainer Maurice Steijn een dag voor de wedstrijd ook al, toen de vergelijking met het bereiken van de Europese play-offs twee seizoenen eerder getrokken werd.



,,Ik merk aan iedereen dat het gevoel nu anders is. Toen was het een toetje, dat heel laat werd behaald. Wij spelen al zo lang rond plek zes en zeven en hebben zelfs vijfde gestaan. De beleving is anders en in de play-offs spelen ploegen die redelijk aan elkaar gewaagd zijn. Voor Sparta is het wel anders om één uitwedstrijd tegen Feyenoord te spelen (zoals twee seizoenen geleden in de play-offs, red.) of een tweeluik tegen FC Utrecht, Heerenveen of Twente.”

Volledig scherm UTRECHT, 01-06-2023, Stadium Galgenwaard, football, Dutch Eredivisie, season 2022 / 2023, FC Utrecht - Sparta (play-off). Sparta celebrates 0-1 with their fans © Pro Shots / Niels Boersema

Steijn beschouwt Twente, dat vanavond met 1-2 van Heerenveen won, als lichte favoriet voor de eindzege. ,,Maar ook die zijn te pakken.” Dat zijn mogelijk gedachtes die volgende week relevant worden. Eerst komt Utrecht nog op bezoek op Het Kasteel, zondag om 18.00 uur. Sparta deelde wel een enorme tik uit door te winnen in Stadion Galgenwaard, tegen een club die zijn laatste vijftien duels met de Spangenaren niet had verloren. Daarbij won FC Utrecht, wellicht geflatteerd, zijn beide competitieduels dit seizoen van Sparta met vrij ruime cijfers (3-1 en 0-3). Alleen Ajax en Feyenoord wonnen ook tweemaal dit jaar van Sparta.



Maar de nummer zes van de eredivisie piekte op het goede moment, in elk geval in de eerste halve finale van de play-offs, met de eerste zege die de club überhaupt ooit boekte in het Europese seizoenstoetje (derde deelname). Net als in de eerste helft kwam de druk van Utrecht en greep de opnieuw uitblinkende Olij een aantal keer in. Eredivisietopscorer Tasos Douvikas maakte, volledig verdiend, de aansluitingstreffer een minuut of twintig, vijfentwintig voor tijd. Utrecht zette in de slotfase volle bak druk, maar genoeg voor een gelijkmaker was het niet.

Of de marge groot genoeg is, moet zondag blijken op een uitverkocht Kasteel. Maar, een stap dichterbij het herleven van oude dromen is Sparta ontegenzeggelijk, na een memorabele avond in Utrecht.

