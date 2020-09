‘Sparta gaat nooit verloren, maar dit kost ons heel veel geld’

1. Waarin zit de grootste pijn van voetballen in een leeg stadion?

,,Heel simpel: in het feit dat supporters hun cluppie niet kunnen zien voetballen. Dát is de pijn die we bij Sparta voelen. En ik denk dat elke clubdirecteur er zo tegenaan kijkt. Pas daarna komt die andere pijn, de financiële pijn. En die is groot, heel groot. Je hele exploitatie is ingericht op voetballen voor een vol stadion. Die inkomsten vallen nu weg. Elke club krijgt naar rato dezelfde klappen.”

2. Cynisch zou je kunnen stellen: beter een leeg stadion dan voetballen voor, pakweg, 3000 toeschouwers. Ben je in elk geval verlost van kosten aan parkeerregelaars, stewards, enzovoort. Bovendien heeft Sparta het geld van de seizoen- en sponsorkaarten al binnen toch?

,,Zo werkt het dus niet. Natuurlijk, we zijn met een leeg stadion minder geld kwijt aan de wedstrijdorganisatie. Maar die meevaller staat in geen verhouding tot de additionele inkomsten die we gewoonlijk overhouden aan een wedstrijd, zelfs als we -zoals recentelijk tegen Ajax- maar 4000 mensen kunnen ontvangen. En wat betreft die seizoen- en sponsorkaarten: een groot deel van onze 5000 seizoenkaarthouders heeft inderdaad gekozen voor onvoorwaardelijke steun. Maar dit geldt niet voor iedereen. Met sommige sponsors is de afspraak dat zij betalen op basis van wat ze geleverd krijgen. En nu kunnen we helaas niets leveren.”

3. Eerder zei je: ,,Er is niet bewezen dat stadions met publiek een brandhaard zijn voor het coronavirus.” Hoe groot is de frustratie dan nu? Zeker als in een pretpark nog wél gewoon duizenden mensen bijeen mogen komen?

,,Ik ben niet het type dat zich snel gefrustreerd noemt. Teleurgesteld, dat zijn we bij Sparta. Zoals de KNVB dit ook is. Stadions zijn geen wetenschappelijk bewezen brandhaarden, het tegendeel is nog niet bewezen. Het probleem zit ‘m volgens het kabinet in de mobiliteit, in onder andere het massaal reizen van en naar de stadions. Met die uitleg begrijpen we allemaal dat de overheid deze maatregelen heeft genomen. Alleen is het dan wel wrang als je hoort en leest dat de focus hierin voor een groot deel op het sporten ligt. En niet op andere elementen in de evenementensector. Gevolg: elke voetbalclub krijgt het vroeg of laat moeilijk.”

4. De maatregel geldt voor drie weken. Bestaat Sparta daarna nog?

,,Ja, met dank aan de NOW-regeling en aan het financieel goede beleid dat we de laatste jaren met zijn allen gerealiseerd hebben bij Sparta. Daardoor komen we dit seizoen niet in de problemen, daardoor hoeven we geen mensen te ontslaan, daardoor hoeven we geen spelers te verkopen. Maar dat het piept en kraakt lijkt me duidelijk. Voorbeeld: het thuisduel met AZ van komende zondag had ons gewoonlijk circa 80.000 euro aan extra inkomsten opgeleverd. Een duel met Feyenoord of Ajax onder normale omstandigheden 100.000 euro. Valt allemaal weg, misschien wel voor een heel jaar. Dit kunnen we niet nóg een seizoen opbrengen.”

5. Tot slot: ziet een directeur in deze donkere tijden ook nog wat lichtpuntjes?

,,Zeker. En dat zit ‘m in de bemoedigende berichtjes die we krijgen van supporters en sponsoren. Zo van: ‘Wat er ook gebeurt, we laten de club niet barsten’. Dat maakt Sparta tot de warme, saamhorige club die het is. Die club mag nooit verloren gaan. En dat gebeurt ook niet. We gaan ons hier samen doorheen slaan.”