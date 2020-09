Sparta heeft geen vrees voor duel bij Vitesse: ‘Uitstel niet overwogen’

Bij Sparta bestaat geen vrees om zaterdag de competitiewedstrijd tegen Vitesse te spelen. Dit zegt technisch manager Henk van Stee van de Rotterdamse club. ,,We hebben geen moment overwogen om uitstel te vragen bij de KNVB”, laat hij weten. ,,We gaan gewoon naar Arnhem.”

Vanochtend werd bekend dat Vitesse is getroffen door een uitbarsting van corona-besmettingen. Liefst acht leden van de technische staf hebben het virus opgelopen en zitten inmiddels in quarantaine. Ook trainer Thomas Letsch van de Arnhemse club is uitgeschakeld. Hoofd opleidingen Edward Sturing neemt voorlopig de trainingen waar en zal samen met technisch directeur Johannes Spors op de bank zitten tijdens het duel met Sparta van zaterdag.

Technisch manager Henk van Stee van de Spangenaren nam het nieuws over de besmettingen in Arnhem, zegt hij, ‘ter kennisgeving aan’. ,,Het eerste wat je denkt is: hoeveel spelers van Vitesse zijn besmet? Als je dan leest dat het om stafleden gaat, besef je meteen dat het doorgaan van de wedstrijd niet in gevaar komt. Gelukkig maar. Voor Sparta, Vitesse en voor de supporters van beide clubs is het alleen maar fijn dat er gewoon gevoetbald wordt.”

Quote We gaan er vanuit dat het voor ons gewoon veilig is om te spelen Henk van Stee Toch plaatste Van Stee ook zo zijn vraagtekens bij de berichtgeving, geeft hij toe. ,,Als je heel eerlijk bent is het natuurlijk wel frappant”, zegt hij. ,,Spelers en trainers werken dagelijks intensief met elkaar en dan blijkt uit de testen dat alleen acht leden van de technische staf besmet zijn. Dat is op zijn minst opvallend, toch? Maar goed, we zijn er alleen maar blij mee hoor.”

Of Sparta overwogen heeft om, uit vrees voor besmetting van de eigen spelers en stafleden, uitstel van de wedstrijd aan te vragen bij de KNVB? Van Stee, resoluut: ,,Nee. We hebben geen moment overwogen om uitstel te vragen bij de KNVB, we gaan gewoon naar Arnhem. Eenvoudigweg omdat de protocollen voorschrijven dat de bond bepaalt wanneer een wedstrijd doorgaat en niet de clubs. En omdat we er vanuit gaan dat het voor ons gewoon veilig is om te spelen. Onze spelers komen in de bus aan bij Gelredome, zitten in hun eigen kleedkamer, en gaan vervolgens het veld op. Ze komen dus niet in contact met besmette Vitesse-mensen.”

De spelers van de Rotterdamse club zijn enige uren geleden getest op het coronavirus. Morgen rond deze tijd zijn de uitslagen ervan bekend. De wedstrijd Vitesse-Sparta wordt zaterdag om 18.45 uur afgetrapt in stadion Gelredome.