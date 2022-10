Sparta komt met de schrik vrij tegen amateurs, ook PEC Zwolle weet maar net te winnen

KNVB BekerSparta was gewaarschuwd nadat RKC en Vitesse deze week in het KNVB-bekertoernooi door amateurclubs werden uitgeschakeld. Toch hadden de reserves die trainer Maurice Steijn het veld in had gestuurd het hartstikke moeilijk met de amateurs van OFC uit Oostzaan. Invaller Tobias Lauritsen maakte met twee doelpunten het verschil op het kunstgras in Purmerend: 1-3.

Maurice Steijn durfde het aan om een totaal andere basisopstelling het veld in te sturen tegen OFC uit Oostzaan, in een partij die werd gespeeld op het veld van het nabijgelegen V.P.V. Purmersteijn in Purmerend. Het complex van OFC voldeed niet aan de eisen die de KNVB stelt aan de lichtinstallatie.

Steijn liet doelman Delano van Crooij (broer van Vito) debuteren, net als Mo Tahiri. Augustin Drakpe en Patrick Brouwers stonden voor het eerst in de basis. Wat meer vertrouwde namen in dit elftal waren Shurandy Sambo, Mike Eerdhuijzen, Aaron Meijers, Jeremy van Mullem, Jason Lokilo, Mario Engels en Koki Saito.

OFC is in de eigen competitie, de Tweede Divisie, bepaald geen hoogvlieger. De club staat laatste en verloor van Jong Sparta met maar liefst 6-0. Toch kwam dat totaal niet naar voren op het kunstgras in Purmerend, waar OFC zich een stuk standvastiger opstelde dan in de competitie.

Sparta begon nog goed, want de eerste aanval was raak. Op aangeven van de 20-jarige Tahiri, die in die 6-0-zege van Jong Sparta op OFC halverwege september nog een hattrick maakte, schoot Lokilo knap raak. De start waar Sparta op hoopte.

Pijnlijk

Maar daarna liep het spaak - en niet zo’n beetje ook. Sambo beging een overtreding in het strafschopgebied, kreeg geel en zag OFC’er Niels Butter niet falen vanaf de stip. Pijnlijk was hoe Sparta nauwelijks wat creëerde, net als OFC overigens. Van Crooij moest een keer redding brengen en Engels was namens de Rotterdammers dichtbij.

Het spelbeeld veranderde niet tot nauwelijks in de tweede helft en dus moest Steijn kanonnen vanaf de bank gaan inbrengen, die hij liever had gespaard voor FC Utrecht-uit komende zondag. Sven Mijnans en Arno Verschueren vielen in de rust in en rond de zeventigste minuut was het tijd voor aanvallers Tobias Lauritsen en topscorer Van Crooij.

De 24-jarige Noor greep de hoofdrol met een rake schuiver en even later ook nog een kopbal tegen het moegestreden OFC. Zo voorkwam hij de bekerkater waarmee RKC en Vitesse deze week wél werden opgescheept.

FC Utrecht

FC Utrecht heeft zich in de eerste ronde van het bekertoernooi niet laten verrassen door de amateurs van Sportlust ‘46. Dankzij twee doelpunten van Sander van de Streek en een treffer in de blessuretijd van Sean Klaiber won de ploeg van trainer Henk Fraser met 3-0 op Sportpark Cromwijck in Woerden, de thuisbasis van de club uit de Derde Divisie.

De beste kansen in de openingsfase waren voor Sportlust ‘46. Zo moest Utrecht-doelman Vasilis Barkas zich strekken om een schot van Kesly den Haag te stoppen. Linksback Django Warmerdam ging na een kwartier met een knieblessure naar de kant bij FC Utrecht. Zijn vervanger Djevencio van der Kust gaf even later de voorzet waaruit Van de Streek de score opende. De middenvelder van FC Utrecht kopte in de zeventigste minuut de 0-2 uit een hoekschop binnen.

PEC Zwolle had het lastig tegen HHC Hardenberg en won uiteindelijk met 0-1 door een treffer van Apostolos Vellios. Ajax, Feyenoord, PSV en AZ zijn vanwege Europese beslommeringen vrijgeloot en stromen pas vanaf medio januari in de tweede ronde in.

Uitslagen eerste ronde KNVB Beker

