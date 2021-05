Sparta mag na remise tegen FC Utrecht blijven dromen van Europa

Door Dennis van Bergen



Er was nog een kwartier te spelen bij Sparta-FC Utrecht, maar Frans van Seumeren had al genoeg gezien. ,,Wat een thuisfluiter”, bromde de preses van de Utrechters, duidelijk hoorbaar in het verder bijna lege Rotterdamse stadion.



Het zullen de frustraties zijn geweest bij de markante clubbaas uit de Galgenwaard. Zijn ploeg had tot dan toe al ruim een hand vol aan mogelijkheden gecreëerd. Maar tot doelpunten was FC Utrecht niet gekomen. En dat was voor een groot deel de verdiensten van Maduka Okoye, de even atletische als boomlange doelman van de Spangenaren. Of het nu Gyrano Kerk was met een rommelbal of later invaller Adrián Dalmau met een balletje achter het standbeen; steeds voorkwam de Nigeriaans international dat Van Seumeren juichend vanuit zijn zetel op kon veren.



Het zei alles over de wedstrijd die het vanmiddag was op Het Kasteel. FC Utrecht domineerde, Sparta consolideerde.