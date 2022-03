Sparta moet voor laatste zes minuten van gestaakte wedstrijd tegen Vitesse terug naar Arnhem

Het restant van de gestaakte wedstrijd tussen Vitesse en Sparta zal worden uitgespeeld. Dat heeft het bestuur betaald voetbal besloten. De wedstrijd werd in minuut 91 stilgelegd wegens wanordelijkheden vanaf de tribunes. Op dat moment had Sparta met nog zes minuten op de klok een 0-1 voorsprong in handen.

Bij een gestaakte wedstrijd liggen drie scenario's op tafel: het restant uitspelen, de wedstrijd opnieuw beginnen of de tussenstand bij staking als eindstand beschouwen. Er is uiteindelijk gekozen voor die eerste optie, omdat dat het best past bij een eerlijk verloop van de competitie. De laatste zes minuten zullen achter gesloten deuren worden afgewerkt. De nieuwe datum is nog niet bekend.

,,De onveilige situatie waar we in de blessuretijd van Vitesse – Sparta mee te maken kregen, blijft teleurstellend’’, reageert technisch directeur Gerard Nijkamp van Sparta op de clubwebsite. ,,De uitspraak van de KNVB, dat de wedstrijd uitgespeeld moet worden, komt voor ons niet onverwachts. Enerzijds accepteren wij deze ook, kijkend naar de sportieve richtlijnen van de bond voor dergelijke situaties. Anderzijds is het feit dat wangedrag van supporters beloond kan worden, reden over deze richtlijnen na te denken.’’

Volledig scherm De spelers van Sparta willen niet meer verder en lopen het veld af in. © ANP

Bekogeld

Afgelopen vrijdag liep het flink uit de hand in Arnhem. Supporters gooiden vuurwerk op het veld, Sparta-doelman Maduka Okoye werd bekogeld met een beker bier en zag een bezoeker vanaf de tribune op zich afrennen. Vitesse en de arbitrage wilden de wedstrijd hervatten, maar daar ging Sparta niet mee akkoord. De Rotterdammers waren via Adrian Dalmau op voorsprong gekomen en waren op weg naar de tweede overwinning in 2022.

De aanklager betaald voetbal is een onderzoek gestart na het wangedrag.