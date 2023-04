Sparta neemt Comoren-international Saïd Bakari transfervrij over van RKC: ‘Hij kan ons verder helpen’

,,Na de laatste transferwindow zijn we direct op zoek gegaan naar versterkingen voor volgend seizoen. Doordat Sparta al een geruime tijd zeker is van handhaving, kunnen we zoeken naar eredivisie-waardige spelers", zegt Gerard Nijkamp, technisch directeur van Sparta. ,,In Saïd zien we een speler die Sparta verder kan helpen om een stabiele club op het hoogste niveau van Nederland te worden. Over meerdere seizoenen heeft hij bij RKC laten zien prima mee te kunnen in de eredivisie. We zijn blij dat we Saïd welkom kunnen heten bij Sparta, maar wie weet komen we elkaar nog tegen in de play-offs.”

Mogelijk treffen de clubs elkaar in de play-offs om Europees voetbal in de halve finale. Sparta staat als nummer vijf nu zes punten achter AZ, waarmee rechtstreekse plaatsing voor de Conference League wel uit zicht lijkt. Als nummer vijf neemt Sparta het in de halve finale op tegen de nummer acht. Dat is op dit moment NEC, maar RKC en Heerenveen staan ook op 38 punten met nog vier speelrondes te gaan. De andere halve finale gaat zeer waarschijnlijk tussen FC Twente en FC Utrecht.

Bakari, geboren in Frankrijk, speelde tot de onder 17 bij Paris Saint-Germain. Via jeugdteams van Red Star FC en Chantilly kwam Bakari in 2013 terecht bij KV Turnhout. Vervolgens keerde hij terug naar Frankrijk naar Bonchamp, waarna het Belgische UR Namur in 2016 zijn nieuwe bestemming werd. In 2017 haalde RKC Bakari naar Nederland, waar hij nu 136 keer het shirt voor droeg. Hoewel Bakari in Frankrijk is geboren, is de rechtsback international van de Comoren. Voor dat land kwam Bakari dertig keer in actie, waarvan vier interlands vorig jaar op de Afrika Cup.

