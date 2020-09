Sparta niet akkoord met schorsing voor Pinto

Sparta schreeuwt om verster­king na ruime nederlaag in Zwolle

26 september Een helft lang leek Sparta op weg naar een goed resultaat tegen PEC Zwolle. De rode kaart voor verdediger Michael Pinto voorkwam dat echter. Gevolg na de 4-0 nederlaag: vroeg in het seizoen zitten de nog puntloze Spangenaren in de sores. En dan willen Abdou Harroui en Mohamed Rayhi ook nog per se weg.