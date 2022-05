Sparta ontsnapt aan degradatie en veroordeelt Heracles tot play-offs

Wat lang onmogelijk leek is gebeurd: Sparta blijft rechtstreeks in de eredivisie. Vandaag won de Rotterdamse club met 1-3 van Heracles, dat daardoor gedwongen is tot het spelen van play-offs om lijfsbehoud. Het leidde tot uitzinnige vreugde bij de spelers en staf van Maurice Steijn.

Van dolle vreugde buitelen ze over elkaar heen, de spelers van Sparta, direct na de wedstrijd tegen Heracles. Een seizoen lang dreigde de eerste divisie, ondanks de sensationele opmars van de laatste weken onder de nieuwe trainer Maurice Steijn. Maar nu, na de daverende 1-3 overwinning in Almelo, is het onmogelijke gebeurd. De Rotterdamse club speelt ook komend seizoen in de eredivisie.

Ze zullen het in Rotterdam-West vermoedelijk nog te vroeg vinden om Steijn heilig te verklaren in Rotterdam-West. En toch: het feit dat Sparta zich, zonder play-offs te hoeven spelen, gehandhaafd heeft is voor een groot deel de verdienste van de Haagse coach. In de vier wedstrijden die hij de Spangenraren coachte, werden tien punten gepakt.

Bibberen, beven, balverlies; het vormen negentig minuten aan een stuk de hoofdingrediënten van een zenuwslopende editie Heracles – Sparta. De Tukkers krijgen in de eerste helft de meeste en betere kansen op de kunstgrasmat van Erve Avito. Nikolai Laursen is een keer dichtbij na balverlies van Sven Mijnans van de Rotterdammers. Anas Quashim laat doelman Maduka Okoye schrikken als hij namens de zwartwitten op de lat pegelt.

Volledig scherm Okoye torent boven iedereen uit. © Pro Shots / Ron Jonker En later is diezelfde Okoye alert wanneer Sinan Bakis binnen lijkt te koppen. Toch is het Sparta, dat tot dan toe slechts mondjesmaat gevaarlijk is geweest, dat kort voor rust de leiding neemt. Arno Verschueren is koelbloedig na fraai voorwerk van Younes Namli, de architect die eerder al van grote afstand dreigend afvuurde. Met de 0-1 is Sparta halverwege virtueel in veilige haven, ondanks het feit dat zowel Willem II en Fortuna Sittard dan leiden tegen respectievelijk FC Utrecht en NEC.

Maar dan, kort na rust: een bal komt binnen het strafschopgebied op de arm van Aaron Meijers. Een strafschop, lijkt het. Tot opluchting van iedereen met een Rotterdams hart wuift scheidsrechter Danny Makkelie die suggestie echter weg. En ondanks de druk die Heracles in het vervolg alsmaar opvoert, loopt Sparta uit in Almelo. Eerst is het Lennart Thy die een fraaie aanval via Joeri de Kamps en diezelfde Meijers afrondt. Daarna is het Mario Engels die, koud in het veld, de 0-3 aantekent. Dit op aangeven van een andere invaller, Mica Pinto.

Hoewel Heracles daarna nog terugkomt via Bakis, komt de zege voor Sparta niet meer in gevaar. Gevolg: Sparta blijft in de eredivisie. Vermoedelijk tot uitzinnige vreugde van de 2500 Rotterdamse supporters, die het duel vanaf Het Kasteel hebben gevolgd.

