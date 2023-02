Sparta overtreft nu al puntentotaal van vorig seizoen na krappe zege op Go Ahead Eagles

Met een zege op Go Ahead Eagles (2-1) heeft Sparta haar ongeslagen reeks in de eredivisie verlengd tot tien wedstrijden. Tobias Lauritsen, die in Deventer ook al het duel besliste eerder dit seizoen (0-1), werd opnieuw matchwinner.

Het Kasteel nam vandaag in de rust afscheid van Sven Mijnans, de kersverse AZ-speler die vrijdag nog een hoofdrol vertolkte tegen Excelsior (5-0). Misschien dat hij met zijn twee doelpunten en een assist zijn voormalige teamgenoten inspireerde, want Sparta liet met name op aanvallend vlak in de laatste drie wedstrijden (allemaal gelijk) niet bijster veel zien. Dat was ook wat trainer Maurice Steijn vandaag tegen Go Ahead Eagles anders wilde zien.

En hij werd in de beginfase op zijn wenken bediend, want binnen vier minuten had topscorer Vito van Crooij zijn achtste van het seizoen achter Eagles-doelman Jeffrey de Lange liggen. Hij reageerde attent op een voorzet van Shurandy Sambo. Maar dat Sparta met een voorsprong ging rusten, was niet in de lijn van de wedstrijd. Nick Olij verrichtte een knappe kopbal en Go Ahead werd een loepzuivere penalty onthouden na een overtreding van Dirk Abels.

Volledig scherm Finn Stokkers (rechts) viert met ploeggenoten zijn gelijkmaker tegen Sparta, zijn oude werkgever. © Pro Shots / Mischa Keemink

Stokkers doet oude werkgever pijn

Na rust kreeg Go Ahead alsnog wat het verdiende. Uitgerekend oud-Spartaan Finn Stokkers klopte Olij, de doelman die zo veel clean sheets heeft dit seizoen (tien) en zo weinig gepasseerd wordt. Uitendelijk was het toch Sparta dat – over het geheel genomen wel verdiend – de drie punten op Het Kasteel hield. Tobias Lauritsen kopte na een krap uur spelen de winnende achter De Lange, nadat hij eerder dit seizoen ook al het duel met Go Ahead besliste (0-1 in Deventer).

De Noor liet later nog forse kansen op nog een doelpunt liggen, zoals ook invaller Koki Saito en Joshua Kitolano (paal) dicht bij een doelpunt waren. Het had allemaal slechts cijfertechnisch interessant geweest. Sparta boekte alweer haar tiende zege van het seizoen en is al tien wedstrijden op rij ongeslagen. Het puntenaantal dat vorig seizoen genoeg was om in de eredivisie te blijven, is na 21 wedstrijden al overtroffen: 37 om 35.

