Sparta verspeelt in blessuretijd zege tegen FC Twente, beslissing over Europees ticket valt in Enschede

Ach, wat was Sparta dichtbij een zo belangrijke zege in de heenwedstrijd van de finales van de play-offs. Tot die ene kopbal van Ramiz Zerrouki, in blessuretijd, na een indraaiende voorzet van Michal Sadilek.

Dat terwijl Vito van Crooij zijn ploeg naar de overwinning leek te schieten. Hij scoorde voor de vierde (!) keer tijdens deze Europese play-offs. Eén doelpunt werd afgekeurd, de andere drie schoot hij binnen vanaf de strafschopstip, waarvan één in de voor Sparta legendarische penaltyreeks in de halve finale tegen FC Utrecht.

Ook tegenover Lars Unnerstall bleef hij ijzig kalm, nadat Václav Cerny een domme overtreding beging op handenbinder Koki Saito, die ook volgend jaar op Het Kasteel en dus misschien wel op de Europese velden te bewonderen is. Daarmee bewees hij zijn Sparta een grote dienst, want echt iedereen beseft dat het zondag ontzettend moeilijk gaat worden in een uitverkochte Grolsch Veste, ongeacht de uitslag.

Volledig scherm De Spartanen vieren feest na de 1-0. © Pro Shots / Mischa Keemink

Daarom was die late gelijkmaker ook zo pijnlijk en was de sfeer na afloop ietsje bedrukt, in een wedstrijd waarin Sparta de tegenstander behoorlijk in bedwang hield in de heenwedstrijd die vooral spannend was, maar qua kansen en mogelijkheden nooit in de buurt kwam van het tweeluik tegen Utrecht.

FC Twente ‘baalt’ van deelname aan play-offs

Twente, die club had het liefst nooit play-offs gespeeld. In de Grolsch Veste heerste lang het idee dat de top serieus uitgedaagd zou kunnen worden: niet voor niets wilde de club onder geen beding Zerrouki in de winter al naar Feyenoord laten gaan. Maar de Rotterdammers liepen almaar verder uit; en die andere club uit Rotterdam werd plots concurrent.

Sparta toepte zelfs even over Twente heen op de ranglijst, al herstelden de Tukkers dat uiteindelijk overtuigend door vijf punten boven de Spangenaren te eindigen. Het verschil met Feyenoord de andere kant op was met achttien punten beduidend groter. Twente eindigde stevig op de vijfde plek en ging als de grote favoriet de play-offs in. Tegen SC Heerenveen versterkte de ploeg van trainer Ron Jans die status alleen maar door overtuigend, over twee wedstrijden, met 6-1 te winnen.

Spartanen rekenen niet op Europees voetbal

Volledig scherm Ramiz Zerrouki zorgde voor de belangrijke 1-1. © Pro Shots / Thomas Bakker Maar ja, dat vermaledijde Sparta, daar was nog niet mee afgerekend. In competitieverband lukte dat ook al niet. Op Spangen schoot Steijn junior, Sem, zijn ploeg op voorsprong, maar kwam Sparta langszij. Zijn vader Maurice hield Twente met zijn ploeg ook in de Grolsch Veste in bedwang, door een late gelijkmaker (3-3). Ook in die wedstrijd lagen er serieus kansen voor Sparta om te winnen. Sinds die wedstrijd won Twente alle zes duels (in alle competities), veelal met overtuigend en attractief voetbal, totdat Sparta dus wéér de tegenstander was in de play-offs.

Deze dagen gaat het in een directe, tweevoudige strijd om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. ‘Mission Europe’, stond er op een groot Sparta-doek. Vele fans spraken na de penaltyzege op FC Utrecht in de halve finales van één van de mooiste clubavonden in de historie.

Tegelijkertijd verwachten ze bij Twente niet anders dan dat het overwicht dat ze hadden dit seizoen op de concurrentie in de play-offs, uitgebuit wordt. Zoals AZ en Feyenoord de afgelopen twee jaar ook ‘gewoon’ Europa in gingen, als hoogst geklasseerde club in de play-offs. Met het doelpunt van Zerrouki deelde Twente alvast een stevige tik uit aan Sparta, maar die club – zo leerde dit seizoen ons vaker – geeft zich niet snel gewonnen. Immers verloren de Rotterdammers in drie wedstrijden ook niet van de Tukkers: en dus is de Europese droom nog niet vervlogen.

