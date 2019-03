Sparta verzoekt KNVB duel te verzetten in verband met opgeroepen internationals

Sparta verwacht dat er nog minimaal drie spelers opgeroepen gaan worden voor nationale selecties in dat speelweekend. ,,In het belang van een eerlijk verloop van de competitie is het in onze ogen onacceptabel dat Sparta als enige club in de Keuken Kampioen Divisie basisspelers moet afstaan aan vertegenwoordigende elftallen van de KNVB", schrijft de club, die tweede staat.



,,Het sportieve belang van Sparta Rotterdam is om zo hoog mogelijk te eindigen in de competitie om zo de beste uitgangspositie te creëren om de doelstelling van de club, promotie naar de eredivisie, mogelijk te maken. De sportieve en daarmee samenhangende financiële belangen zijn voor ons te belangrijk in deze fase van de competitie.''