Spartak Moskou laat Promes niet vallen na veroordeling tot celstraf: ‘Hij kan nog in beroep’

De Russische topclub Spartak Moskou laat Quincy Promes (nog) niet vallen nadat hun sterspeler maandagmorgen werd veroordeeld tot anderhalf jaar cel wegens het neersteken van zijn neef. Een woordvoerder van de club meldt tegen Russische media: ,,De beslissing van de rechtbank is nog niet in werking getreden en de speler heeft tijd om in beroep te gaan. We denken dat Promes van dit recht gebruik zal maken.”

Ook Spartaks ex-aanvoerder Denis Gloesjakov, die vier jaar samenspeelde met Promes tussen 2014 en 2018, liet van zich horen: ,,De situatie is onaangenaam, maar ik ken niet het hele verhaal en de waarheid. Quincy is volwassen, hij zal deze situatie begrijpen en moet ervoor zorgen dat het zonder ernstige schade voor hem verloopt.”

Promes kreeg vanmorgen te horen dat hij achttien maanden de cel in moet wegens zware mishandeling. De aanvaller van Spartak Moskou stak in juli 2020 zijn neef neer na een ruzie over een gestolen ketting. Promes’ advocaat Robert Malewicz liet meteen weten in hoger beroep te gaan. Volgens hem ontkent Promes de steekpartij, en Malewicz betwijfelt of afgeluisterde tapgesprekken wel gebruikt hadden mogen worden in deze zaak.

Vele malen zwaardere straf dreigt

Promes (31 jaar, 50-voudig international) werd namelijk afgeluisterd in een ander onderzoek waarin hij verdachte is van drugshandel. Hij zou betrokken zijn bij de invoer van ruim 1300 kilo cocaïne. In dat onderzoek kwam de steekpartij ‘toevallig’ voorbij in een afgeluisterd telefoongesprek. Dat drugsonderzoek is een veel groter probleem voor Promes omdat hij daarvoor vele malen zwaarder gestraft kan worden dan de anderhalf jaar die hij nu te pakken heeft voor zware mishandeling.

Spartak Moskou heeft Promes tot nu toe nooit laten vallen. Voor de daar zeer succesvolle aanvaller werd zelfs een Russisch paspoort aangevraagd, maar dat mislukte tot nu toe. Met dat paspoort zou Promes ongrijpbaar worden voor de Nederlandse justitie omdat Rusland geen onderdanen uitlevert. Omdat er momenteel vanwege de oorlog met Oekraïne helemaal geen uitlevering plaatsvindt tussen Rusland en Nederland, is Promes ook nu relatief veilig. Op basis van zijn werkvergunning kan hij in Rusland blijven. Promes’ contract loopt nog tot eind 2024. Hij kwam in 2021 over van Ajax nadat hij tussen 2014 en 2018 ook al actief was voor Spartak.

Zodra Spartak van hem af zou willen, ontstaan problemen voor Promes, want dan zou hij ook het land uit moeten. De voetballer staat internationaal gesignaleerd vanwege het feit dat hij verdachte is in een drugszaak. Hij kan dus op heel veel plekken ter wereld opgepakt worden en overgedragen aan de Nederlandse justitie.

