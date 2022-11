Spektakel in kolkende Kuip: Feyenoord klopt Lazio en wordt vanuit geslagen positie groepswinnaar

Door Mikos Gouka



Santiago Giménez danste van geluk en het Legioen deinde vrolijk met de Mexicaan mee. De invaller greep de rol van supersub die Cyriel Dessers vorig seizoen zo immens populair maakte en schonk Feyenoord op die manier de groepswinst in de Europa League. In een meeslepend gevecht bleef Feyenoord bewonderenswaardig koel en promoveerde het van plek vier halverwege naar de koppositie na negentig minuten. En dat was een feestje waard in de kolkende Kuip.

Arne Slot had zijn spelers eerder halverwege het duel in het kleedlokaal toegesproken in de wetenschap dat Feyenoord virtueel was gezakt naar de laatste plek in groep F. Een vervolg in Europa voor de ploeg die afgelopen seizoen nog zo knap de eindstrijd van de Conference League haalde, hing aan een zijden draadje.



Feyenoord kon de ploeg van trainer Maurizio Sarri weliswaar veel beter bijbenen dan acht weken geleden in Stadio Olimpico, toen de Rotterdammers werden weggetikt, maar Lazio Roma kwam in de volle Kuip in deel één maar mondjesmaat in problemen. Een schot van Danilo in de openingsminuut dat naast het doel van keeper Ivan Provedel verdween en een vlammende knal van Igor Paixão waar de bij Spezia weggekaapte keeper zijn kwaliteiten moest tonen.

De Italianen waren in het eerste bedrijf een stuk gevaarlijker geweest. Felipe Anderson schoot de bal - na een slippertje van David Hancko - in kansrijke positie tegen de lat. Rechterspits Matteo Cancellieri kapte even later de bal naar zijn linkerbeen, maar mikte vervolgens tot zijn ontzetting naast. En de fraai vrijgespeelde back Manuel Lazzari verscheen alleen voor keeper Justin Bijlow, maar de keeper die nog droomt van een plek in de WK-selectie van Louis van Gaal keerde de inzet vakkundig.



Dat deed Bijlow na rust wederom knap toen Felipe Anderson, die leek te profiteren van een verkeerde pass van Javairo Dilrosun, alleen voor hem verscheen. Paixão bleek uiteindelijk de verrassing die Slot in de aanloop naar de wedstrijd een tikkeltje mysterieus had aangekondigd. De 22-jarige Braziliaan verscheen nog niet eerder aan de aftrap in dienst van Feyenoord, maar Slot hoopte dat zijn onbevangenheid én snelheid van pas zou komen tegen de geslepen Italiaanse verdedigers.

Maar dat die niet foutloos bleken, kwam aan het licht halverwege de tweede helft. Invaller Santiago Giménez verscheen opeens in kansrijke positie voor Provedel. De doelgerichte Mexicaan wurmde zich volgens de protesterende Italianen op onreglementaire wijze naar de bevrijdende 1-0, maar de prima fluitende arbiter Irfan Peljto zag vooral verdediger Patric op zijn eigen doelman Provedel botsen. De Duitser Bastian Dankert deelde als VAR die mening en de Kuip ontplofte van dolle vreugde. Virtueel schoof Feyenoord van plek vier in groep F naar de koppositie.

Teammanager Frank Boer hield in opdracht van Slot op zijn telefoon de verrichtingen in Herning bij FC Midtjylland tegen Sturm Graz bij. De trainer zelf bleef zijn spelers naar voren dirigeren omdat hij de Romeinen - volgens hem subliem in het vrijspelen van de derde man - ver van het doel van Bijlow wilde houden. Bovendien hadden de Rotterdammers in het tweeluik met FC Midtjylland zowel in Denemarken als in de Kuip een voorsprong uit handen gegeven.

Die ellende bleef Slot en zijn mannen dit keer bespaard. De knotsgekke poule F werd met twee overwinningen, twee nederlagen en tweemaal een gelijkspel afgesloten als lijstaanvoerder, daarmee een eventuele koppeling aan grootmachten als Barcelona, Juventus en Sporting Lissabon alvast ontlopend.



Voor Lazio Roma, na de pauze veel minder gevaarlijk dan in de eerste helft, waren de druiven zuur. De ploeg van Sarri, die Luka Romero nog met rood weggestuurd zag worden, zakte naar plek drie en kan na de jaarwisseling een poging doen om aartsrivaal AS Roma af te lossen als winnaar van de Conference League. Feyenoord gaat een treetje hoger kijken hoever het in 2023 kan komen en dat dwong de ploeg helemaal zelf af in de Kuip.

