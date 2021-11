Spelen zonder publiek kan voor AZ wel heel nadelig uitpakken: ‘We kúnnen in ieder geval nog spelen’

,,Ik vind het heel jammer en het is natuurlijk zeker een nadeel”, zegt AZ-trainer Pascal Jansen, die direct aan het wedstrijdschema van AZ dacht toen hij vernam dat er weer zonder publiek gespeeld zou gaan worden. ,,En het zal moeten blijken hoe we dit weer gaan voelen, die thuiswedstrijden zonder publiek. We kúnnen gelukkig nog wel spelen, dat is al fijn. Het maakt onze missie niet anders in elk geval. We zijn nog steeds bezig met een inhaalrace na een stroeve start van de competitie.”

AZ ging met een vervelend gevoel de interlandperiode in, na de nederlaag bij Feyenoord door de late goal van Cyriel Dessers. ,,We staan nu op zes verliespartijen en dat is natuurlijk veel te veel na elf wedstrijden”, zegt Jansen. ,,De verloren wedstrijd tegen Feyenoord was een soort ultieme test. Als je het gevoel hebt dat je de wedstrijd niet meer kunt winnen moet je een gelijkspel over de streep trekken. Dat is niet gelukt. Veel internationals zijn na die wedstrijd uitgewaaid over de wereld, maar met de spelers die over zijn gebleven hebben we gesprekken gevoerd hoe we hier lessen uit moeten trekken. Dat proces is constant gaande, eigenlijk tot de winterstop waarin we weer het een en ander kunnen herzien wat betreft de selectie.”