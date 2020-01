‘Spelers AZ verliezen niet snel hun zelfvertrouwen’

Met twee achtereenvolgende nederlagen op zak speelt AZ vanavond het bekerduel met TOP Oss. Was het verlies in eigen huis tegen Willem II het begin van de ineenstorting of slechts een incident?

Door Nik Kok

Na alle loftuitingen en schouderklopjes is het even geen hosanna meer bij AZ, maar op het trainingsveld van de club in Wijdewormer schalt de immer vrolijke stem van Owen Wijndal onveranderd hard over het veld.

Bij AZ zijn er vooralsnog geen contouren zichtbaar van een opdoemende periode van kommer en kwel. Toch is er wel enige reden van zorg voor de nummer 2 van de eredivisie, die de concurrentie met rasse schreden ziet opdoemen in de achteruitkijkspiegel. De 1-3 nederlaag tegen Willem II was al de tweede op rij en de derde in totaal. Konden de verliespartijen tegen Heerenveen (oktober) en Sparta (eind december) nog als incidenteel worden gezien, tegen Willem II werd de ploeg in de tweede helft daadwerkelijk voetballend afgetroefd. Dat was AZ nog niet eerder overkomen. Werk aan de winkel dus voor trainer Arne Slot.

Vanavond moet er een antwoord van zijn spelers komen, wanneer TOP Oss de tegenstander is in het bekertoernooi. Van de laagvlieger uit de eerste divisie, die onlangs nog met 3-1 van Jong AZ verloor, hoeft in principe niet veel tegenstand te worden verwacht. ,,Maar eerstedivisieclubs zijn ook vaak onberekenbaar’’, zegt Slot, die TOP vrijdag dan wel weer van Cambuur zag winnen.

Bekijk hier de samenvatting van AZ - Willem II:

De oefenmeester heeft de wedstrijd tegen Willem II inmiddels al minutieus bekeken en zag zijn spelers fouten maken die ze normaal niet maken. ,,Zoals Teun Koopmeiners die een actie maakt waarvan hij later zelf ook zegt: ‘Wat doe ik nu?’

Vooralsnog ziet Slot zijn spelers er niet mentaal door instorten of wedstrijden helemaal uit handen geven. Maar feit is wel dat de opgehemelde ploeg voor het eerst te maken krijgt met teleurstellingen die overwonnen moeten worden.

Heel het seizoen gaat het de grote talenten Myron Boadu, Calvin Stengs en Koopmeiners voor de wind. Een terugslag voor de nog jonge spelersgroep zou niet zo gek zijn gezien hun leeftijd. Slot: ,,Maar mijn spelers zijn niet jongens die snel hun zelfvertrouwen verliezen. Daar ben ik van overtuigd. Ik heb gezien dat de teleurstelling over de nederlaag tegen Willem II heel groot was, maar dat er getraind is als altijd. Interessanter nog vind ik de reactie in de wedstrijd tegen TOP.’’