Spelers in Rotterdamse loondienst blinken uit, blunderende Wittek scoort het laagst

Rapportcijfers speelronde 14Wie waren de uitblinkers in de midweekse eredivisiespeelronde? En welke spelers stelden juist teleur? Bekijk hier alle rapportcijfers van alle spelers die in speelronde 14 in de eredivisie minimaal een halfuur in actie kwamen.

Een 7,5 was het hoogste cijfer in de veertiende speelronde en die was onder andere voor hattrickheld Bryan Linssen van Feyenoord. PSV-back Philipp Max had weer een aandeel in de doelpuntenproductie van PSV en kreeg dat cijfer ook. Net als de in vorm zijnde Deroy Duarte van Sparta.



Maximilian Wittek blunderde woensdagavond en dat kostte Vitesse een goal. Hij kreeg een 4. Ook Mats Seuntjens van Fortuna Sittard en AZ-verdediger Timo Letschert zagen hun fouten ‘bestraft’ worden met een tegengoal. Zij kregen een 4,5 voor een tegendoelpunt.

Fortuna Sittard – RKC 2-1

Fortuna Sittard: Van Osch 6; Rota 6,5, Angha 6, Janssen 6,5, Cox 7; Rienstra 5,5, Seuntjens 4,5 (46. Hansson 5,5), Tekie 6; Semedo 7, Polter 6, Flemming 5.

RKC: Lamprou 6; Bakari 5,5, Meulensteen 6, Nieuwpoort 5 (82. Mulder -), Quasten 6 (83. Wouters -), Van der Venne 6, Anita 6, Tahiri 5,5; Ngonge 6 (65. Azhil -), Stokkers 6,5 (75. Damascan -), Daneels 5,5 (75. Sow -).

Scheidsrechter: Nagtegaal: 4



Man of the match: Lisandro Semedo werd de matchwinnaar met zijn tweede goal in de laatste vier wedstrijden. De snelle buitenspeler is zo een van de pijlers van de opmars van Fortuna.

Volledig scherm Lisandro Semedo. © ANP

FC Emmen – FC Utrecht 2-3

FC Emmen: Telgenkamp 6; Van Rhijn 6, Araujo 6,5, Bakker 5,5 (85. Scholte -), Cavlan 5; Bijl 6, Veendorp 6, Bernadou 6,5, Peña 6; Kolar 5,5 (69. Sidibe -), Jansen 6 (69. Avdijaj -).

FC Utrecht: Oelschlägel 6; Van der Maarel 6, St. Jago 6, Hoogma 6, Warmerdam 6,5; Ramselaar 5,5 (56. Dalmau 6), Van Overeem 7, Van de Streek 6; Kerk 6,5, Mahi 6, Elia 6 (76. Sylla -).

Scheidsrechter: Bax: 6



Man of the match: Onder trainer René Hake is Joris van Overeem eindelijk onbetwist basisspeler bij FC Utrecht. Dat komt zijn spel ten goede. Hij scoorde tegen Emmen zijn eerste competitiedoelpunt in ruim twee jaar.

Volledig scherm Joris van Overeem met Glenn Bijl. © BSR Agency

PSV – VVV 4-1

PSV: Mvogo 6; Dumfries 7, Teze 6, Boscagli 6, Max 7,5 (81. Fein -), Götze 6, Sangaré 6,5, Hendrix 6; Gakpo 7, Madueke 7, Ihattaren 6 (56. Piroe -).

VVV: Kirschbaum 6, Pachonik 5,5, Kum 5, Schäfer 5,5, Schmitz 5,5 (76. Hupperts -), Linthorst 6 (76. John -), Van Crooij 6, Post 5,5, Hunte 6 (71. Dekker -); Giakoumakis 5, Arias 6.

Scheidsrechter: Van der Eijk: 7



Man of the match: Met een benutte strafschop en een assist bemoeide Philipp Max zich maar weer eens met het scoreverloop bij PSV. Hij is na Donyell Malen en Noni Madueke de PSV’er die het meest bij goals is betrokken. Uniek als verdediger. Hij is dan ook de verdediger in de eredivisie die het meest bij doelpunten is betrokken.

Volledig scherm Philipp Max of PSV during PSV - VVV-Venlo NETHERLANDS ONLY COPYRIGHT SOCCRATES/BSR © BSR Agency

FC Twente – Sparta 0-2

FC Twente: Drommel 7; Ebuehi 6,5, Pleguezuelo 6 (80. Dumic -), Pierie 6, Oosterwolde 5,5; Brama 6, Ilic 5 (80. Bosch -), Roemeratoe 6 (80. Zerrouki -); Cerny 6 (68. Dervisoglu -), Danilo 5,5, Menig 5 (80. Jeremejeff -).

Sparta: Okoye 6,5; Abels 6,5, Vriends 7, Heylen 7, Pinto 6,5; Mijnans 6,5 (54. Fortes 6), Burger 6,5 (82. Beugelsdijk -) Auassar 6,5, D. Duarte 7,5, Engels 7 (70. Kharchouch -), Thy 7,5 (82. Smeets -).

Scheidsrechter: Van den Kerkhof: 7



Man of the match: Deroy Duarte maakte alweer zijn vierde goal in de laatste vier duels voor Sparta. De aanvallende middenvelder is een van de smaakmakers van Sparta dit seizoen.

Volledig scherm Deroy Duarte en Tyronne Ebuehi in duel. © BSR Agency

AZ – Vitesse 3-1

AZ: Bizot 6; Sugawara 6,5, Hatzidiakos 6, Letschert 4,5 (51. Aboukhlal 6), Wijndal 6,5; Midtsjø 6, Reijnders 6,5, Koopmeiners 6,5; Stengs 5, Boadu 5,5 (75. Druijf -), Karlsson 6,5 (82. Evjen -).

Vitesse: Pasveer 6; Doekhi 6, Bazoer 6,5 (69. Buitink), Rasmussen 6; Dasa 6, Bero 5, Tannane 6,5, Tronstad - (22. Bruns 6), Wittek 4 (78. Manhoef -); Openda 6,5 (79. Broja -), Darfalou 5.

Scheidsrechter: Nijhuis: 6,5



Man of the match: Heer en meester op het middenveld was weer Teun Koopmeiners die een keer niet scoorde maar desondanks symbool staat voor de bijna voltooide inhaalslag van AZ.

Volledig scherm Teun Koopmeiners. © BSR Agency

Willem II – Ajax 1-1

Willem II: Ruiter 6,5; Owusu 6, Holmén 6 (40. Saglam 6), Van der Heijden 6, Köhn 6,5; Spieringhs 6 (82. Romeny -), Trésor 6,5 (89. Yeboah -), Heerkens 6; Nunnely 6 (81. Köhlert -), Wriedt 7,5, Pavlidis 5,5.

Ajax: Onan 6,5; Klaiber 5 (82. Rensch -), Schuurs 5, Blind 5,5, Tagliafico 5,5; Klaassen 5 (58. Ekkelenkamp 5,5), Labyad 5 (68. Promes -), Gravenberch 5,5; Antony 6, Huntelaar 5, Tadic 6.

Scheidsrechter: Manschot: 7



Man of the match: Willem II heeft lang moeten wachten op de fitheid van Kwasi Wriedt maar profiteert daar nu optimaal van. De Ghanees draaide bij zijn goal fraai weg bij Perr Schuurs. Zijn tweede goal in vier wedstrijden.

Volledig scherm Kwasi Wriedt in duel met Perr Schuurs. © BSR Agency

ADO Den Haag – PEC Zwolle 0-2

ADO Den Haag: Koopmans 6; Van Ewijk 5, Del Fabro 5,5, Kemper 6, Faye 5; De Boer - (28. Ould-Chikh 5,5), Pascu 5 (65. Goossens -), Bourard 6 (65. Philipp -); Besuijen 5,5, Kramer 5, Kishna 5 (56. Morrison 5,5).

PEC Zwolle: Zetterer 6,5; Van Wermeskerken 6,5, Van Polen 6,5, Kersten 6, Paal 7; Clement 6 (65. Leemans -), Strieder 6,5 (83. Lam -), Huiberts 5,5 (83. Nakayama -); Reijnders 5,5, Ghoochannejhad 5 (74. Drost -), Van Duinen 6,5.

Scheidsrechter: Oostrom 6



Man of the match: Constante factor Kenneth Paal zorgde ervoor dat PEC Zwolle op de valreep van 2020 de eerste uitzege van het jaar boekte.

Volledig scherm Kenneth Paal. © BSR Agency

FC Groningen – Heracles 0-1

FC Groningen: Padt 6; Dankerlui 5,5, Dammers 5,5 (83. Dallinga -), Itakura 6, Van Hintum 6; Gudmundssn 5,5 (78. Suslov -), Lundqvist 5,5 (56. Schreck 6), D. van Kaam 6, El Messaoudi 6,5; El Hankouri 6 (77. Slor -), Strand Larsen 5,5 (78. Balk -).

Heracles: Blaswich 7; Breukers 6,5, Rente 6, Pröpper 6, Quagliata 6,5; Schoofs 6, Vloet 5,5 (87. De la Torre -), Kiomourtzoglou 6; Van der Water 5,5 (75. Azzaoui -), Bakis 5 (74. Szöke -), Burgzorg 5 (75. Lunding -).

Scheidsrechter: Lindhoudt: 6,5



Man of the match: Heracles-keeper Janis Blaswich belette zelfs de laatste tijd veel scorende Ahmed El Messaoudi van het scoren. De Duitsers redde fraai op een poging van achttien meter. Sinds zijn terugkeer blijft het aantal tegendoelpunten bij Heracles beperkt.

Volledig scherm Janis Blaswich is de gevierde man. © BSR Agency

Feyenoord – Heerenveen 3-0

Feyenoord: Marsman 6,5; Geertruida 6, Botteghin 7,5, Senesi 7, Malacia 7; Toornstra 6,5, Fer 6,5 (80. Wehrmann -), Diemers 7,5; Berghuis 6,5, Linssen 7,5, Narsingh 5,5 (78. Vente -).

Heerenveen: Mulder 6; Floranus 6, Van Hecke 6, Dresevic 6, Woudenberg 6; Kongolo 7, Veerman 5,5, Batista Meier 5 (63. Van der Heide -), Hajal 5 (76. Akujobi -); Veerman 5, Nygren 5 (76. Llanez -)

Scheidsrechter: Kamphuis: 7



Man of the match: Na maanden van doelpuntendroogte scoorde Bryan Linssen eindelijk voor Feyenoord. De Limburger maakte direct zijn derde hattrick in zijn eredivisiecarrière en verzorgde daarmee de gehele doelpuntenproductie voor Feyenoord.

Volledig scherm Bryan Linssen. © Pro Shots / Mischa Keemink