Spelers van Mino Raiola zijn loyaal, al werkt machtsvacuüm ook 'aasgieren' in de hand

Valencia eert Guus Hiddink voor actie van dertig jaar terug: ‘Haal die vlag weg, anders ga ik het veld niet op!’

In Valencia krijgt Guus Hiddink een eerbetoon om iets wat sport overstijgt. Dertig jaar geleden liet hij als trainer van de plaatselijke club een nazivlag weghalen in stadion Mestalla. ‘De eerste publieke figuur in de Spaanse sport die opstaat tegen fascistische symbolen’, schreef El Pais destijds.

30 april