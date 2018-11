Spiekbriefje wijst Virgil van Dijk de weg ‘naar voren’

Volgens Van Dijk had het mindere optreden in vooral de eerste helft niets te maken met de euforie na de zege op wereldkampioen Frankrijk. ,,Duitsland speelde heel anders, slim tussen de linies. Het was vandaag net niet. We konden geen druk zetten. Bij de goals waren we ook steeds net een stapje te laat.”



Oranje gaat in december nu mee in de loting voor de finaleronde van de Nations League. Samen met Portugal, Engeland en Zwitserland. Van Dijk: ,,Mooi dat we er een gelijkspel uithalen en ons kwalificeren voor de finaleronde. We zeiden in de rust dat we het nu moesten laten zien, we wilden ons revancheren.”