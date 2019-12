Spierings krijgt high five van scheidsrechter na fraaie gelijkmaker tegen Heerenveen

Voor het eerst sinds 2002 scoorden zo weinig teams in één speelronde

19:20 Maar liefst elf clubs kwamen in de zestiende speelronde van de eredivisie niet tot scoren. Dat is het laagste aantal sinds speelronde 34 in het seizoen 2001/02, toen twaalf teams het net niet wisten te vinden in één speelronde.