Spitse: Oranje heeft plicht gedaan

De 29-jarige middenvelder van Valerenga staarde zich na afloop in het GelreDome echter niet blind op de uitslag. ,,Met alle respect, wij hebben gewoon veel meer kwaliteit dan alle andere tegenstanders in onze groep", zei de Nederlandse recordinternational bij Veronica.



,,We komen door een misverstand nog wel op achterstand en dat was even balen. We zijn verder echter nauwelijks in de problemen geweest. We moeten gewoon in elke kwalificatiewedstrijd die drie punten halen. Het is best wel knap dat we daarin slagen, maar dat zijn we eigenlijk ook wel verplicht. Het is misschien leuker om tegen een sterk land als Engeland of zo te spelen. Maar dit blijft ook leuk. We hebben de energie om voldoende te creëren en volgens mij hebben de mensen het hier ook leuk gevonden", doelde Spitse op het enthousiasme op de goedgevulde tribunes in Arnhem.