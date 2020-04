Sporre: Doorspelen is totale miskenning van de fans

Ooit mocht Gaston Sporre optreden als informateur van een nieuw bestuur betaald voetbal toen de eensgezindheid in Zeist ver te zoeken was. Wat de voormalig topman van Achmea de KNVB zou adviseren nu als gevolg van de coronacrisis de verdeeldheid in de eredivisie opnieuw groot is? ,,Dat is heel simpel”, zegt hij. ,,De wereld is totaal ontwricht. Doe als de KLM en houd de vloot aan de grond.”

Sporre vervolgt: ,,Je hebt het normale bedrijfsleven en je hebt het abnormale bedrijfsleven. Het profvoetbal behoort tot de laatste categorie. De KLM - en het kabinet - denkt in scenario’s, maakt plannen waar denkwerk achter zit. Reële plannen. Het voetbal zegt: the show must go on. De redenering loopt via het kasboek. Men denkt in opties en dat is heel wat anders dan in scenario’s. Van een moreel kompas is in het geheel geen sprake. De enige vraag die wordt gesteld is: wat kost het ons.”

Wat het voetbal doet is ethisch niet verantwoord, vervolgt Sporre. ,,In deze situatie moet je eerst nadenken over wat in de huidige omstandigheden betamelijk is en wat niet. Terwijl er overal doden vallen en mensen bang zijn wil men de competitie zo snel mogelijk hervatten. Nog afgezien van het feit dat de plannen volkomen onrealistisch zijn, zoiets doe je niet.”

Quote Marc Overmars dacht niet aan het clubbelang, hij toonde leider­schap. Gelukkig hebben een aantal clubs hem gevolgd. Gaston Sporre

Dat er verdeeldheid komt is logisch. Sporre: ,,Gelukkig zijn er ook clubs die wel hardop durven te zeggen dat het mooi is geweest voor dit seizoen. Bijvoorbeeld Marc Overmars van Ajax. Hij dacht niet aan het clubbelang, hij toonde leiderschap. Gelukkig hebben een aantal clubs hem gevolgd. We praten over een publiekssport, over veiligheid, over een nieuw beeld van de openbare orde. En dan willen wij de bal laten rollen. Houd toch op!”

De UEFA speelt een rol als het International Olympisch Comité, dat lang volhield dat de beslissing over Tokio 2020 pas in mei kon worden genomen. Sporre: ,,Niet van deze wereld! Laat het voetbalbedrijf zich erbij neerleggen dat het voorlopig voorbij is. Dat de UEFA dreigt ons uit de Europese competities te zetten als we stoppen neem ik niet serieus. Laten wij als Nederland aantonen dat we op een maatschappelijk verantwoorde manier in de wedstrijd zitten. Dan moet ik nog zien of die ‘grote jongens’ daar in Lausanne of waar ze ook zitten ons durven aan te pakken. Er staat echt geen enkele straf op nadenken.”

Destijds, zo blikt de oud-voorzitter van PEC Zwolle en voormalig directeur van Heerenveen terug op zijn ‘regeerperiode’ in Zeist, was er sprake van ‘bestuurlijke dwaling’ over de verdeling van tv-gelden. ,,Een beetje herenleed. Dit is een totaal andere orde van grootte. Ik denk dat alle supporters de bovenkamer goed op orde hebben en zich realiseren: dit gaat veel te ver, we moeten stoppen. Deze plannen doorzetten is een totale miskenning van de opinie van de fans.”

Maar zal het voetbal na de crisis anders zijn? Sporre hoeft er niet over na te denken. ,,Kortstondig misschien. Maar kijk naar de financiële crisis van 2008, die ook de wereld in zijn greep hield. Zijn de banken sinds die tijd veranderd? Nee, dus. De voetbalwereld is ‘greedy’. Zo gauw het kan gaat men weer op jacht naar het grote geld. Neem van mij aan dat straks iedereen weer op dezelfde voet verdergaat.”