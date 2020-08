Sportcommentator onder vuur om seksistische uitspraken over PSV-clubarts: 'Ik snap dat dit niet meer kan’

Sportcommentator Koert Westerman (55) biedt zijn excuses aan voor zijn seksistische opmerkingen tijdens zijn live verslag van de wedstrijd tussen Jong PSV en Excelsior op FOX Sports. Westerman liet ruim een minuut lang blijken onder de indruk te zijn van het uiterlijk van de vrouwelijke clubarts van PSV en ziet nu in dat hij verkeerd bezig was. ,,Ik snap dat mijn opmerkingen inmiddels echt niet meer kunnen.”

Koert Westerman deed gisteravond live verslag van de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tussen Jong PSV en Excelsior. Tijdens een korte spelonderbreking viel zijn oog op clubarts Suzanne Huurman, die het veld op kwam om Kristofer Kristinsson aan zijn blessure te behandelen. ,,Of zou hij gewoon graag verzorgd willen worden door de knappe verzorgster? Die spelers heb je ook. Ik ga er gewoon bij liggen, in de hoop dat ik haar even diep in de ogen kan kijken. En mijn move na de wedstrijd mag maken.”

Westerman oreert daarna nog even door. ,,Wie wil dat niet, samen met haar lopen? Kristinsson is net bij de club, en heeft het nu al voor elkaar. Potverdorie, jaloers!” Overigens is het maar de vraag of de commentator het allemaal serieus bedoelt, want tussendoor zegt hij spottend. ,,Het zegt veel over de zieke geest die Koert Westerman heeft.”

Lees door onder de tweet.

null Welkom in 2020, Koert https://t.co/2n4XHnVvmv Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Intriest

Serieus of niet: op Twitter krijgt Westerman de volle laag vanwege zijn uitspraken. Annemarie Postma, sportjournalist bij het Parool, neemt het voor Huurman op. ,,Suzanne Huurman is clubarts bij PSV, consulent bij Real Madrid en heeft een cv in de medische wereld waar menigeen van droomt. En dan door de commentator zo weggezet worden. In- en intriest.” Volgens Postma worden vrouwen in de voetbalwereld ‘altijd maar uitgedaagd in hun feitenkennis’. ,,Anders ‘hebben ze er geen verstand van’. En deze man komt weg met een seksistische opmerking die niks te maken heeft met zijn vak, laat staan met dat van haar.”

Ook Oranje-international Merel van Dongen laat via Twitter van zich horen. ,,Stel je voor. Je studeert en werkt keihard om je dromen te bereiken. Je bereikt grote successen en het enige dat onbekenden dan telkens weer over je te zeggen hebben is dat je lekker bent. Niet één keer maar je hele leven. Dat is om gek van te worden. Ongeacht geslacht. Be better.’’

Lees door onder de tweet.

null Stel je voor. Je studeert en werkt keihard om je dromen te bereiken. Je bereikt grote successen en het enige dat onbekenden dan telkens weer over je te zeggen hebben is dat je lekker bent. Niet één keer maar je hele leven. Dat is om gek van te worden. Ongeacht geslacht. Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

In eerste instantie ontkent Westerman dat een vrouwelijke clubarts in het betaalde voetbal hem vreemd is. ,,Nee hoor, ik vond haar gewoon knap”, reageert hij. Later trekt hij toch het boetekleed aan. ,,Ik ken Suzanne ook al een poosje, maar snap dat mijn opmerkingen inmiddels echt niet meer kunnen. Als ik mensen daarmee heb beledigd of boos gemaakt, bij dezen mijn welgemeende excuses.”

FOX Sports reageert: ,,We vonden het ongepast en hebben dat ook direct aan hem laten weten. Koert begrijpt dat ook en heeft daar inmiddels zijn welgemeende excuses voor aangeboden.”