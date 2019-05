Spraakmakende transfers tussen de klassieke top drie

Johan Cruijff

Johan Cruijff maakte in de zomer van 1983 de veelbesproken overstap van Ajax naar Feyenoord. Cruijff was in de laatste maanden bij de Amsterdamse club in conflict geraakt met Ajax-voorzitter Ton Harmsen. Het bestuurslid vond het Ajax-icoon te oud en wilde zijn salaris van anderhalf miljoen gulden niet uitbetalen. De getergde Cruijff gaf zijn zaakwaarnemer Cor Coster opdracht contact te zoeken met Feyenoord over een overstap en zo geschiedde. Cruijff speelde in Rotterdam één seizoen en tevens het laatste van zijn profcarrière. De Ajax-legende bezorgde Feyenoord de landstitel en de beker.

Volledig scherm De laatste wedstrijd van Johan Cruijff bij Feyenoord. © Hans Heus

Ronald Koeman

Ronald Koeman maakte in de zomer van 1986 de controversiële overstap van Ajax naar PSV. Na drie ‘magere’ jaren in Amsterdam - eenmaal kampioen en eenmaal bekerwinnaar - zocht Koeman zijn heil in Eindhoven. In zijn drie seizoenen bij PSV werd Koeman driemaal kampioen, tweemaal bekerwinnaar en eenmaal Europacup I-winnaar. Na de drie succesjaren vertrok hij naar Barcelona. Na zes jaar in Catalonië te hebben gespeeld, keerde de huidige bondscoach terug op de Nederlandse velden, bij Feyenoord welteverstaan. In Rotterdam sleet Koeman nog twee seizoenen, voordat hij met voetbalpensioen ging.

Volledig scherm Ronald Koeman druipt af, nadat Feyenoord met 7-2 heeft verloren van PSV (1996). © ANP

Ruud Gullit

Volledig scherm Johan Cruijff en Ruud Gullit in dienst van Feyenoord (1984). Ruud Gullit speelde drie seizoenen in het tricot van Feyenoord, alvorens hij naar Eindhoven verhuisde. Bij Feyenoord beleefde Gullit in zijn tweede seizoen (1983/84) zijn grootste succes met de club. Gezamenlijk met Johan Cruijff had hij een belangrijk aandeel in het winnen van de dubbel. In de zomer van 1985 verkaste hij naar Eindhoven, waar Gullit twee seizoenen verbleef voor hij naar AC Milan verkaste. PSV kroonde zich met De Zwarte Tulp in de gelederen tweemaal tot landskampioen.

Kenneth Pérez

Kenneth Pérez bewandelde tweemaal de route tussen Amsterdam en Eindhoven. De inmiddels 44-jarige Deen kende in zijn eerste periode bij Ajax weinig individuele successen en was geen vaste waarde in het elftal. Ontevreden over zijn invallersrol zinspeelde Pérez openlijk op een transfer. In de zomer van 2007 vertrok hij naar Eindhoven. Aanvankelijk had Pérez een basisplaats maar na het vertrek van coach Ronald Koeman eind oktober, raakte hij deze weer kwijt. Pérez realiseerde zich dat hij in hetzelfde schuitje als destijds bij Ajax was beland. Ajax meldde zich en de Deen had wel oren naar een terugkeer naar Amsterdam. Na een half seizoen in Eindhoven streek Pérez weer neer op zijn oude nest. Het huwelijk was van korte duur. Na een half seizoen liet de 24-voudig Deens international zijn contract ontbinden en vertrok naar FC Twente, de club waar hij uiteindelijk kampioen mee werd.

Volledig scherm Kenneth Pérez en Wesley Sneijder (2006). © ANP

Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum maakte een deel van zijn jeugdopleiding door bij Feyenoord en werd in 2007 opgenomen in de eerste selectie van de Rotterdamse club. Met Feyenoord kroonde de geboren Rotterdammer zich eenmaal tot bekerwinnaar, andere prijzen bleven uit. In de zomer van 2011 bereikte PSV een akkoord met Feyenoord en voor zo'n vijf miljoen euro streek Wijnaldum neer in Eindhoven, waar hij in vier seizoenen eenmaal de beker, het landskampioenschap en de Johan Cruijff-schaal won.

Volledig scherm Jordy Clasie (R) van Feyenoord in duel met Georginio Wijnaldum van PSV (2014). © ANP

Kenneth Vermeer

Volledig scherm Kenneth Vermeer (2019). © BSR Agency Kenneth Vermeer maakte in de zomer van 2014 de veelbesproken overstap van Ajax naar Feyenoord. De geboren Amsterdammer moest bij Ajax Jasper Cillessen voor zich dulden en nam geen genoegen met een reserverol. Bij Ajax werd met verbijstering gereageerd op de transfer. Trainer Frank de Boer noemde het “niet netjes” en gaf aan dat het nooit de bedoeling kon zijn om de concurrent sterker te maken. In zijn eerste twee seizoenen in Rotterdam was hij eerste doelman, daarna moest hij mede door blessureleed genoegen nemen met een reserverol. In januari van 2018 werd hij nog voor een half jaar verhuurd aan Club Brugge. Vermeer kon de tweede seizoenshelft van dit seizoen, door een blessure van Justin Bijlow, wel rekenen op veel speelminuten.

Nick Viergever