Stadionbaas gaat nog steeds voor nieuwbouw: ‘Economische levensduur van de Kuip nadert einde’

Met video Dikke tranen in Tirana: Feyenoord grijpt naast Europese prijs

Waar de supporters van Feyenoord zo voor vreesden werd waarheid. Op achterstand komen tegen AS Roma en de Romeinse muur niet meer omver kunnen duwen in het restant. De Rotterdammers grepen naast de Conference League. AS Roma won de finale in Tirana met 1-0.

26 mei