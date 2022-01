Stadswandelingen voor voetbalfans: hier zijn Marc Overmars en Johan Derksen groot geworden

Deventer met de fraaie authentieke Adelaarshorst, fraai gelegen in een mooie arbeiderswijk én sinds dit seizoen weer een trotse eredivisiestad is zeker het bezoeken waard.

Ossenwaard

In de Ossenwaard, aan de westkant van de IJssel, begint de geschiedenis van Go Ahead Eagles. Het was hier in de uiterwaarden van de rivier waar de eerste leden van de club op de zogeheten ‘Zes Veldjes’ voetbalden. Het gebied is nu een mooi natuurgebied en geschikt voor fijne fietstochtjes.

Bert van Marwijkplein

In de naastgelegen wijk De Worp groeide Bert van Marwijk op. Het pleintje, waar de bondscoach die Oranje in 2010 bijna naar de wereldtitel leidde vroeger op speelde, heet nu het Bert van Marwijkplein. Te vinden op ‘kaarten’ op je Iphone, maar niet altijd in Google Maps.

Centrum Deventer

Aan de overkant van de IJssel vind je het centrum van Deventer. Deventer kunnen we een echte voetbalstad noemen. Zo is café Alm aan de Kleine Overstraat is een echte voetbalkroeg en worden er op het stadsplein van Deventer - Brink – de successen van Go Ahead Eagles gevierd. In café Floors (nu café Waagschaal) dronk topscorer aller tijden Cees van Kooten zijn koffie en in de Walstraat is een plaquette te vinden van de bedenker van de naam Go Ahead, Han Hollander.

Stadion De Adelaarshorst

Vanuit de Walstraat is het ruim een kwartier lopen naar De Adelaarshorst, een van de fraaiste antieke stadions van Nederland. Het onderkomen werd in 2015 nog piekfijn gerestaureerd. Zie de prachtige, typisch Engelse toegangspoort en stel je voor hoe de excentrieke trainer Barry Hughes er in de jaren zeventig met zijn rode MGB Spitfire doorheen reed. Het standbeeld van de illustere doelman Leo Halle staat ervoor.

Voorstad-Oost

Halle woonde in zijn tijd als doelman in de wijk naast het stadion. Spelers van Go Ahead wonen daar nu niet meer, maar het is nog wel een echte Go Ahead-wijk. Loop langs de huizen van de Vetkampstraat en Hof van Colmschate en je ziet niet zelden een stenen adelaar naast de deur hangen. Geelrode stickers en sjaaltjes achter het raam zijn gemeengoed.

Brinkgeverweg 238

Aan de andere kant van het stadion aan de Brinkgeverweg was van 1962 tot en met 1996 het vermaarde jeugdinternaat van de club gesitueerd. Het internaat was jarenlang de levensader van de club, spelers konden er slapen en eten. Spelers als Marc Overmars, Johan Derksen, Oeki Hoekema en Michel Boerebach zijn er groot geworden.

