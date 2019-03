Stam bewijst Feyenoord alvast een dienst met 0-0 tegen AZ

Door Dennis van Bergen



Het gros van de bijna 14.000 toeschouwers in het PEC Zwolle-stadion zat vermoedelijk al ergens binnen aan een warme kom erwtensoep, toen Jaap Stam er nog een maal een applausjes uitperste naar het vak met fanatiekste aanhang. Zijn elftal streed vanmiddag voor wat het waard was tegen AZ en behaalde een verdienstelijk punt in de strijd tegen degradatie. Met de 0-0 bewees hij bovendien een dienst aan zijn nieuwe werkgever Feyenoord, dat bij winst op Vitesse afstand kan nemen van de Alkmaarders.



Het was een bijzondere middag voor hem geweest, Stam. Afgelopen week werd bekend dat de vroegere verdediger van onder meer PSV, Manchester United, AC Milan en Ajax komend seizoen trainer is in De Kuip. En dat was net bij elke fan van PEC Zwolle heel goed gevallen. Simpelweg omdat hij pas net een paar weken werkzaam is bij hun club. Desondanks viel er van dat sentiment weinig te merken in Zwolle.