Stam krijgt veel vragen over Feyenoord: ‘Maar er komt nu een intense week aan’

Jaap Stam kan zondag twee vliegen in één klap slaan. Bij een overwinning op AZ (zondag, 12.15 uur) doet niet alleen PEC Zwolle, maar ook zijn toekomstige club Feyenoord goede zaken. Toch is Stam naar eigen zeggen ‘alleen maar met PEC bezig’. ,,Zolang ik hier ben, zal ik er bovenop zitten.”

Het is drukker dan normaal, deze vrijdagmiddag in Zwolle. Alle aanwezige journalisten willen iets van Stam weten. Over zijn turbulente week, waarin hij zijn overstap naar Feyenoord heeft afgerond. De trainer is niet kinderachtig en staat iedereen keurig te woord. Ook over zijn nieuwe club. Maar, stelt Stam, het moet ook over de wedstrijd van zondag gaan, thuis tegen AZ.

Intense week

Er komt namelijk een ‘intense en pittige week’ aan voor PEC Zwolle, weet Stam. Die begint zondagmiddag tegen de Alkmaarders. Daarna volgen uitduels met Ajax en Excelsior. Het drieluik begint PEC Zwolle mogelijk zonder aanvoerder Bram van Polen, die ziek is. Achter de naam van de verdediger staat nog een groot vraagteken. Verder is iedereen fit, stelt Stam.

Of hij spelers, bijvoorbeeld tegen Ajax, rust gaat geven in de drukke week? Stam sluit het niet uit. ,,Want de wedstrijd tegen Excelsior daarna is voor ons ook belangrijk. We willen er het maximale uithalen tegen AZ. Daarna kijken we hoe de selectie er voor staat en gaan we bezig met wat er in Amsterdam kan gebeuren.”

Invloed