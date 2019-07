Stam test Fer in rol voor centrale defensie bij Feyenoord

Fer traint al twee weken mee met Feyenoord en hoopt zijn transfervrije status in te ruilen voor die van contractspeler bij de club waar hij opgroeide. Feyenoord en Fer zijn nog niet in onderhandeling over een verbintenis.



Beide partijen zijn wel tevreden over de gang van zaken. Feyenoord ziet de speler fitter en fitter worden en Fer is blij met de hulp van de medische en technische staf op weg naar fitheid.