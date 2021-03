Steijn haalt voor pikant duel uit naar Snoei en De Graafschap: ‘Dit soort mensen is voor mij lucht’

Jong Oranje op EK Koop­meiners is teleurstel­ling kwijt: ‘Leuk om een team te leiden’

23 maart Ook al is door corona bijna alles anders dan normaal, het toernooigevoel bij Jong Oranje groeit. ,,We zijn nu voor het eerst in het stadion geweest en hebben gezien hoe mooi het veld erbij ligt”, aldus aanvoerder Teun Koopmeiners dinsdag na de afsluitende training in de Bozsik Arena voor het openingsduel met Jong Roemenië van woensdag.