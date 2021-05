Steijn kijkt uit naar finale tegen NEC: ‘Geen bier op terugreis uit Emmen’

NAC-coach Maurice Steijn straalde donderdagavond van oor tot oor, nadat zijn ploeg na strafschoppen met 3-4 won van FC Emmen. Zondagavond (18.00 uur) neemt zijn ploeg het in het Rat Verlegh Stadion in Breda op tegen NEC in de strijd om een ticket voor de eredivisie.

,,We zijn tot het gaatje gegaan. Een thriller is zeker niet overdreven voor deze wedstrijd. We hebben laten zien dat we heel moeilijk te kloppen zijn. In de laatste minuut krijgt Emmen nog een grote kans, maar zet Dion Malone nog een prachtige sliding in. Dat was tekenend voor onze mentaliteit van vanavond en eigenlijk van de laatste weken, waarin we heel goed zijn gaan verdedigen.”

Steijn kijkt uit naar de finale, maar waakt voor onderschatting tegen NEC. ,,Dat zou ook niet terecht zijn, want NEC wint afgelopen dagen gewoon met 0-4 bij Almere City en met 3-0 van Roda JC. De promotiekoorts in Breda is al heel hoog, maar we moeten wel de rust bewaren binnen de selectie. De supporters mogen hiervan genieten en het is natuurlijk fantastisch dat ze er zondag bij mogen zijn in het stadion. Wij mogen hier ook even kort van genieten, maar het is al heel snel zondag. Ik hoop dat die jongens dat ook beseffen. Deze wedstrijd is een slijtageslag geweest, dus het is belangrijk dat we nu goed herstellen. We moeten zo nog een uur rijden naar het hotel. Dan trainen we morgen even en daarna rijden we nog terug naar Breda. Wat mij betreft dus geen biertjes in de bus, maar dat zullen de spelers ook wel begrijpen. Zondag na de wedstrijd mogen ze zoveel drinken als ze willen.”

Volledig scherm © Pro Shots / Marcel van Dorst

Olij held in strafschoppenserie

Doelman Nick Olij van NAC Breda sprintte na de verlenging in de play-off tegen FC Emmen (1-1) naar binnen. ,,Ik moest plassen, eigenlijk al 90 minuten lang”, sprak de 25-jarige keeper grijnzend bij ESPN. Opgelucht keerde de Noord-Hollander terug op het veld waarna hij met twee reddingen in de strafschoppenreeks (3-4) uitgroeide tot de gevierde man bij de Brabanders.

Olij wilde zichzelf geen held noemen. ,,Ik vind dat moeilijk. Ik blijf altijd bescheiden voor de camera. We doen het met z’n allen en het is mijn moment om te laten zien dat ik ballen kan tegen houden bij strafschoppen en dat heb ik gedaan. Veelal op gevoel, maar ook dankzij enkele tips van Anco Jansen”, doelde hij op zijn ploeggenoot die in de voorgaande vier seizoenen voor FC Emmen speelde.

Olij gaf toe dat NAC naarmate de wedstrijd vorderde steeds minder controle had over het duel. ,,Het werd steeds meer een kwestie van tegenhouden. We konden alleen maar met een lange bal hopen op een kans.”

Olij deelde complimenten uit aan zijn twee centrale verdedigers, Moise Adilehou en Dion Malone. ,,Ze hebben echt alles gegeven. Als je toch ziet hoe Malone in de laatste minuut van de verlenging met een sliding nog een doelpunt weet te voorkomen. Fantastisch gewoon. Onze verdediging was echt heel sterk in deze wedstrijd.”

NAC Breda strijdt zondag tegen NEC om de felbegeerde promotie naar de eredivisie. ,,We hebben nog niks, maar dit was wel de moeilijkste wedstrijd”, vond Olij.

Volledig scherm © Pro Shots / Marcel van Dorst

Volledig scherm © Pro Shots / Marcel van Dorst