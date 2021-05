Stekelenburg blijft nog een jaar bij Ajax: ‘Gaat prima toch?’

Bij Ten Hag weet je: ergens wordt het oncomforta­bel

1 mei Columnist Sjoerd Mossou denkt dat de ongemakkelijkheid een wezenlijk onderdeel is van het succes van Ajax-trainer Erik ten Hag. ‘Zelfs als hij jolig is, of vriendelijk, is er iets dat onzichtbaar in je zij port, net zolang tot je opschrikt uit je ligstoel en vanzelf een andere houding aanneemt.’