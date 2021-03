Stekelenburg en St. Juste in voorselectie Oranje voor WK-kwalificatieduels

31 spelersBondscoach Frank de Boer heeft routinier Maarten Stekelenburg (38) en nieuwkomer Jeremiah St. Juste (24) opgenomen in zijn eerste voorselectie van dit jaar. Oranje speelt eind deze maand de eerste kwalificatieduels voor het WK 2022 in Qatar. Turkije (uit), Letland (thuis) en Gibraltar (uit) zijn de eerste drie tegenstanders.

Stekelenburg kwam 58 keer eerder uit voor Oranje, maar keepte zijn laatste interland op 13 november 2016 tegen Luxemburg (1-3 winst). Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Joël Drommel (FC Twente) en Tim Krul (Norwich City) zijn de vier andere keepers in de voorselectie van De Boer, die twee van de vijf keepers nog zal laten afvallen voor de komende interlandperiode.



De 24-jarige verdediger Jeremiah St. Juste van FSV Mainz 05, de nummer zeventien van de Bundesliga, zit voor het eerst bij de voorselectie van Oranje. St. Juste is waarschijnlijk geselecteerd als centrale verdediger, waar hij bij zijn club Mainz ook speelt. De Boer heeft in zijn voorselectie geen plek voor rechtsback Rick Karsdorp, die bezig is aan een goed seizoen bij AS Roma. Joël Veltman en Kenny Tete, strijdend tegen degradatie uit de Premier League met Brighton en Fulham, zijn naast PSV-captain Denzel Dumfries de rechtsbacks in deze voorselectie.



De Boer maakt op vrijdag 19 maart bekend welke spelers tot de definitieve selectie behoren. Van de 31 namen vallen er waarschijnlijk nog acht af.

Rekening gehouden met Jong Oranje

Bij het samenstellen van de voorlopige spelersgroep is rekening gehouden met het Europees kampioenschap onder 21, waaraan Jong Oranje van 24 maart tot en met 31 maart deelneemt. Daarover hebben de betrokken coaches Frank de Boer en Erwin van de Looi onderling overlegd.



,,Voor de ontwikkeling van jonge spelers is het goed om wedstrijden op een eindtoernooi te spelen", zegt bondscoach Frank de Boer. ,,Om die reden heb ik een aantal jongens niet opgenomen in onze voorlopige selectie, zodat ze het EK met Jong Oranje kunnen meemaken. Uiteraard is het A-elftal altijd leidend, maar waar het kan willen we natuurlijk rekening met andere teams houden.”

Oranje speelt eind deze maand de eerste drie kwalificatieduels voor het WK van eind 2022 in Qatar. De selectie komt op maandag 22 maart bij elkaar in Zeist. Het Nederlands elftal begint vervolgens op woensdag 24 maart met de uitwedstrijd bij Turkije in het Atatürk Olympic Stadium in Istanbul, waar op zaterdag 29 mei ook de finale van de Champions League wordt gespeeld. Op zaterdag 27 maart volgt in de Johan Cruijff Arena de confrontatie met Letland. Daarna reist Oranje nog af naar Gibraltar, waar op dinsdag 30 maart wordt gespeeld op het kunstgras van het Victoria Stadium.



Montenegro en Noorwegen zijn de twee andere landen in groep G. De poulewinnaar plaatst zich direct voor het WK, dat van 21 november tot en met 18 december 2022 wordt gehouden in Qatar.

De laatste interlands speelde Oranje half november. Er was een 1-1 gelijkspel in de oefeninterland tegen Spanje, waarna er in de Nations League nog werd gewonnen van Bosnië en Polen.

De complete voorselectie van Oranje: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Ryan Babel (Galatasaray), Donny van de Beek (Manchester United), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Marco Bizot (AZ), Daley Blind (Ajax), Jasper Cillessen (Valencia), Memphis Depay (Olympique Lyon), Joël Drommel (FC Twente), Denzel Dumfries (PSV), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Luuk de Jong (Sevilla), Davy Klaassen (Ajax), Tim Krul (Norwich City), Matthijs de Ligt (Juventus), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Spartak Moskou), Marten de Roon (Atalanta), Maarten Stekelenburg (Ajax), Calvin Stengs (AZ), Jeremiah St Juste (FSV Mainz 05), Kevin Strootman (Genoa CFC), Kenny Tete (Fulham), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Tonny Vilhena (Krasnodar), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Owen Wijndal (AZ).

