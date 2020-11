Stengs: ‘Dat ik tegen Spanje zo goed speelde kan me helpen tegen Sociedad’

Door Nik Kok



Juist tegen Spanje speelde Calvin Stengs onlangs zijn beste interland. De jonge international (inmiddels vijf interlands) doet dit seizoen sowieso een bak aan internationale ervaring op na wedstrijden tegen Italiaanse en Spaanse topclubs als Napoli en Real Sociedad voor AZ. Hij mag zich inmiddels ook welhaast een volwaardig international noemen met speelminuten in de laatste drie interlands voor het Nederlands elftal.

En die wedstrijd tegen Spanje was dus de beste tot nu toe. ,,Het gaf me een goed gevoel dat ik tegen hen zo goed speelde. Ik heb kunnen laten zien dat ik het op dat niveau aankan. En het is extra goed ook omdat we met AZ ook weer tegen een Spaanse ploeg spelen die een soortgelijk voetbal speelt. Dat gaf de trainer ook al aan voordat we naar Oranje gingen. Bij Sociedad spelen ook de Spaanse internationals Mikel Oyarzabal en Mikel Merino die helaas tegen Nederland net niet speelden.”

AZ kan de recente ervaringen van Stengs en ook van zijn AZ-ploeggenoten Marco Bizot en Owen Wijndal wel gebruiken als het vanavond weer oog in oog staat met het team dat vorige maand nog zoveel beter was. Trainer Arne Slot sprak woensdagvond met veel respect over de opponent waartegen zijn eigen ploeg ‘nog nooit zo kansloos was.’ ,,Dat het allemaal wat sneller gaat in die wedstrijden tegen Sociedad en voor Nederland tegen Spanje is duidelijk”, zegt Stengs. ,,En dat pik je ook wel snel op. Daar hoef je er niet per se drie jaar voor bij te zitten. Je krijgt ook goede tips. Over inschuiven en het spel verplaatsen.”

Volledig scherm Calvin Stengs gisteren tijdens de afsluitende training in het AFAS Stadion. © EPA

Stengs denkt dat AZ vanavond tegen Sociedad vooral balvaster moet zijn. ,,Zij spelen een op een en dat moet je ook weleens de bal vasthouden. Dat konden we niet in Spanje toen. Nu in de thuiswedstrijd moeten we dat wel doen. Ze waren ook wel echt goed dus dat is moeilijk. Ze zijn vooral heel behendig. Voetballend vond ik ze heel erg goed. Sociedad heeft niet eens de beste spelers, ik kende ze niet eens allemaal maar ze waren dus wel allemaal heel handig. Misschien waren ze nog wel iets beter dan we van tevoren hadden bedacht. Maar er waren ook wel moment dat ik dacht: ‘als we nu sterk aan de bal zijn en een mannetje uit kunnen spelen dan komt er iemand vrij en kunnen we gevaarlijk zijn. Daar moeten we vanavond dus voor zorgen.”

Toch bestaat de kans dat Stengs vanavond in het lege stadion van AZ vaker dan hem lief is naar achteren wordt gedrukt en verdedigend werk moet opknappen. ,,Als je dan na afloop een goed resultaat haalt geeft dat alsnog een bevredigend gevoel hoor.” En doelend op zijn rode kaart die hij begin dit seizoen tegen PEC Zwolle kreeg na een wat woeste tackle: ,,Ik weet inmiddels ook hoe ik precies moet tackelen haha.”

Volledig scherm Calvin Stengs won zondag met AZ moeizaam van FC Emmen. © BSR Agency