Stengs, Midtsjø en Clasie stelen de show, Onana enige Ajacied met voldoende

Bij Ajax waren de druiven zuur. De landskampioen legde een slechte partij op de mat en zag concurrent AZ dichterbij komen. Sergiño Dest kreeg met een 4 het laagste cijfer aan Ajax-zijde. De 4,5 van Carel Eiting, Dusan Tadic en Perr Schuurs was niet veel beter. Ook VVV, Fortuna Sittard en FC Twente speelden veel spelers die niet hoger dan een 4 kregen.

Willem II – FC Groningen 3-1

Willem II: Wellenreuther 7; Dankerlui 7, Holmén 7, Peters 6,5, Nelom 6,5; Saddiki 6, Saglam 7, Llonch 6; Nunnely 7,5 (90. Kabungu -), Pavlidis 7,5 (86. Gladon -), Köhlert 6,5 (88. Vrousai -).

FC Groningen: Padt 6; Zeefuik 6,5, Te Wierik 6, Poll 6, Van Hintum 5 (62. El Hankouri -); Matusiwa 6, El Messaoudi 6, Hrustic 6, Lundqvist 5 (75. Schreck -), Van Kaam 6; Redan 5 (62. Postema -).

Scheidsrechter Martens: 7,5.

Man of the match: Met een doelpunt en een assist was Vangelis Pavlidis weer belangrijk voor Willem II. Het was overigens alweer maanden geleden dat hij betrokken was bij een treffer in Tilburg. De Griek staat nu op elf treffers.

ADO Den Haag – Heracles 0-0

ADO Den Haag: Koopmans 6,5; Spence 5, Stubbs 6, Pinas 6, De Bock 6,5; Falkenburg 5 (55. Summerville 6,5), Immers 6, Bakker 5, Goossens 5,5 (79. Duffy -), Meijers 6; Bogle 5 (65. Kramer -).

Heracles: Blaswich 7; Schoofs 5,5, Rossmann 5,5 (46. Van den Buijs 6), Knoester 6,5, Hardeveld 6; Kiomourtzoglou 6, Osman 5,5 (63. Van der Water), Merkel 6,5; Mauro Junior 6,5, Dessers 6, Burgzorg 6 (90. Szöke -).

Scheidsrechter Bax: 5.

Man of the match: Janis Blaswich voorkwam met enkele fraaie reddingen dat Heracles niet tegen een nederlaag opliep tegen ADO, juist na de mooiste overwinning van het seizoen van vorige week op Ajax.

PEC Zwolle – Vitesse 4-3

PEC Zwolle: Zetterer 5; Van Polen 6, Lam 6, Nakayama 4 (46. Van Wermeskerken 6,5), Paal 7; Strieder 6,5, Huiberts 7,5 (87. Johnsen -), Hamer 7; Van Crooij 4 (61. Ghoochannejhad -), Van Duinen 6, Clement 6,5.

Vitesse: Pasveer 5; Dasa 5, Doekhi 5, Obispo 5, Brenet 5; Bero - (27. Bazoer 5), Tannane 7, Tronstad 5; Dicko 4 (58. Vroegh 5), Matavz 6, Linssen 5 (84. Grot -).

Scheidsrechter Lindhout: 4,5.

Man of the match: Dean Huiberts is weer helemaal terug na zijn enkelblessure en onderstreepte dat in zijn eerste basisplaats sinds 17 januari met een goede partij tegen Vitesse. Hij had zijn aandeel in de overwinning door onder meer de assist te leveren op de eerste goal van Gustavo Hamer.

VVV – Fortuna Sittard 0-0

VVV: Kirschbaum 6; Pachonik 6, Röseler 5,5, Kum 6, R. Janssen 6; Bruns 5, Post 6, Neudecker 5 (82. Linthorst -); Opoku 5, Darfalou 4, Yeboah 4 (77. Sinclair -).

Fortuna Sittard: Koselev 6; Rota 5, Ninaj 6, Dammers 6,5, Cox 5, Smeets 5, Tekie 5 (64. Carbonell -), Diemers 5, Ciss 4 (88. Frederiksen -), Passlack 5, Damascan 4 (72. Karjalainen -).

Scheidsrechter Makkelie: 7.

Man of het match: Fortuna Sittard heeft moeite om weg te blijven van de onderste plaatsen van de eredivisie, maar krijgt in de laatste duels relatief weinig doelpunten tegen. Dat komt mede door goed verdedigingswerk van Wessel Dammers.

FC Twente – Heerenveen 3-2

FC Twente: Drommel 5; Troupée 5, Bijen 5, Pleguezuelo 5, Verdonk 6; Aburjania 4, Busquets 4 (66. Zekhnini -), Selahi 5,5; Menig 5, Vuckic 5.5, Lang 6.

Heerenveen: Bednarek 6,5; Van Rhijn 6, Dresevic 6, Botman 6,5, Floranus 6; Kongolo 6, Faik 6,5, Veerman 7,5 (74. Akujobi -); Van Bergen 7, Ejuke 7 (88. Høegh -), Halilovic 7 (78. Odgaard -).

Scheidsrechter Kooij: 5.

Man of the match: Joey Veerman scoorde tegen FC Twente al voor het tweede achtereenvolgende weekeinde achter elkaar. De Volendamse middenvelder is een gevaar voor elke tegenstander met zijn fraaie traptechniek waarmee hij heel bekeken raak kan schieten.

RKC – FC Utrecht 2-1

RKC: Vaessen 5; Gaari 5,5, Meulensteen 6,5, Delcroix 6, Quasten 6,5; Van der Venne 5,5 (67. Reijnders-), Leemans 6, Tahiri 6,5; Elbers 5 (61. Maatsen 6,5), Sow 6,5, Hansson 6 (88. Mulder -).

FC Utrecht: Zoet 5,5; Van der Maarel 5, Emanuelson 5 (79. Arweiler -), Hoogma 5, Guwara 4,5; Maher 5, Van de Streek 5,5, Gustafson 5; Kerk 5,5 Abass 4,5 (60. Van Overeem 5,5), Peterson 5 (60. Ramselaar 5,5).

Scheidsrechter Kamphuis: 6,5.

Man of the match: Invaller Darren Maatsen maakte de winnende treffer en bezorgde RKC daarmee eindelijk weer eens een overwinning. De goal was een fraaie samenwerking tussen hem en Paul Quasten die hem uitstekend bediende.

PSV – Feyenoord 1-1

PSV: Unnerstall 7; Dumfries 6, Schwaab 6, Viergever 6, Rodríguez 6,5; Hendrix 6,5, Rosario 5, Ihattaren 5 (90. Doan -); Gakpo 7 (82. Bruma -), Lammers 5 (86. Mitroglou -), Thomas 7.

Feyenoord: Bijlow 6,5; Karsdorp 6, Botteghin 7, Senesi 6,5, Malacia 7,5; Toornstra 6, Fer 7, Kökcü 7,5; Haps 6, Bozenik 6 (73. Narsingh -), Berghuis 7.

Scheidsrechter Higler: 6.

Man of the match: Orkun Kökcü heerste op het middenveld van Feyenoord waar hij de beste eredivisietopwedstrijd uit zijn carrière speelde.

Sparta – FC Emmen 5-1

Sparta: Harush 6; Fortes 6, Vriends 7, Mattheij 7, Faye 6; Harroui 7, L. Duarte 6,5 (65. Smeets -), Auassar 7, D. Duarte 7(84. Abels -); Joosten 7 (84. Piroe -), Rayhi 7,5.

FC Emmen: Telgenkamp 5; Bijl 6, Araujo 5, Heylen 4, Burnet 4 (46. Veendorp 5); Ben Moussa 5 (64. Jansen -), Peña 5, Chacon 5, Kolar 5; De Leeuw 5,5, Adzic 5 (46. Arias 5).

Scheidsrechter Nijhuis: 6.

Man of the match: Met een doelpunt en een assist had Mohamed Rayhi een groot aandeel in de grootste zege van Sparta dit seizoen.

Ajax – AZ 0-2

Ajax: Onana 7; Dest 4, Schuurs 4,5, Blind 5, Tagliafico 5; Eiting 4,5, Martínez 5; Ziyech 5 (81. Huntelaar -), Van de Beek 5, Promes 5, Tadic 4,5.

AZ: Bizot 7,5; Svensson 7,5, Koopmeiners 7,5, Leeuwin 7, Wijndal 6,5; Midtsjø 8 (90. Sugawara -), De Wit 7, Clasie 8; Stengs 8, Boadu 7,5, Idrissi 7,5 (82. Ouwejan -).

Scheidsrechter Gözübüyük: 6.

Man of the match: Calvin Stengs maakte een moeilijke periode door maar heerste vanmiddag in de Arena. Hij stak zijn aanvalspartners meer dan eens weg en was een constant gevaar voor Ajax.