Stengs weerstaat Ajax en verlengt contract bij AZ

Door Nik Kok Ajax heeft Calvin Stengs al benaderd voor een overgang naar Amsterdam, maar hij kiest voorlopig voor een toekomst bij AZ. Dit in tegenstelling tot een ander talent van de club. Eerder deze week werd bekend dat Rio Hillen (16) na dit seizoen vertrekt naar Ajax. Stengs beleefde bij AZ aanvankelijk een spectaculaire doorbraak, maar zijn ontwikkeling werd in augustus 2017 gestuit door een zware knieblessure. Sinds zijn terugkeer begin dit seizoen toont hij een van de grootste talenten van de eredivisie te zijn. De vleugelspeler veroverde direct een basisplaats in het elftal van trainer John van den Brom.

Stengs maakte afgelopen weekeinde zijn langverwachte debuut voor Jong Oranje in de ­oefeninterland tegen de Verenigde Staten (0-0). Ook bondscoach Ronald Koeman gaf onlangs toe dat hij hem in het vizier heeft.



Er is AZ veel aan gelegen om de eigen toptalenten te behouden. Spelers uit de eigen opleiding krijgen veel kansen in Alkmaar. Van alle speelminuten in het eerste elftal was vorig seizoen ruim 40 procent weggelegd voor ‘eigen kweek’.