Steun voor Go Ahead-keeper die kind verloor: ‘Ik leef intens met je mee’

Khalid Sinouh ziet zichzelf soms nóg terug in de knuffelregen, voorafgaand aan de wedstrijd RKC-Ajax in 2004. De pluche beesten waren bestemd voor zijn ploeggenoot Alfred Schreuder, wiens dochtertje Anouk in die tijd een oneerlijke strijd vocht tegen een dodelijke ziekte. Toen de Waalwijkers in dezelfde periode in De Kuip tegen Feyenoord speelden, gebeurde hetzelfde. Zes containers vol aan steunbetuigingen daalden neer vanaf de Rotterdamse tribunes. Allemaal voor Schreuder en zijn gezin. ,,Als ik eraan denk, staat het kippenvel weer op mijn armen”, zegt de oud-doelman. ,,Alfred en zijn gezin stonden er niet alleen voor; dát kwam op een prachtige manier tot uiting.”