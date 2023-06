Steven Berghuis mist opening nieuwe seizoen: Ajacied geschorst voor klap aan supporter

Voetbalpod­cast | ‘Peter Bosz wil met PSV kampioen worden’

Peter Bosz is de voornaamste kandidaat om bij PSV trainer te worden. Toch duren de gesprekken lang. Waar gaat het dan over tussen de Eindhovense club en Bosz? Verder: kan Almere City het flikken? Messi niet naar Saoedi-Arabië, maar naar Amerika en wordt het FC Twente of Sparta? Etienne Verhoeff bespreekt het met Rik Elfrink.