Steven Bergwijn lost verwachting volledig in bij Ajax: ‘Maar met topscorerstitel ben ik niet bezig’

Door Johan Inan



‘Een aardig rijtje’, zei Bergwijn, die zaterdag na Henk Groot, Patrick Kluivert en Luis Suarez de vierde Ajacied werd die in zijn eerste vijf eredivisieduels meer dan vijf treffers voor zijn rekening nam. Het seizoen is nog jong maar de duurste aankoop aller tijden lost de verwachtingen in de hoofdstad volledig in. Met een intikker en een fraaie pegel van afstand tilde Bergwijn zijn totaal dit seizoen naar zes, evenveel als PSV-’ers Cody Gakpo en Xavi Simons. Daarmee is Bergwijn automatisch één van de topkandidaten voor de topscorerstitel dit seizoen.