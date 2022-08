Steven Bergwijn matchwinner op Het Kasteel: ‘Het was gezapig’

Bij Ajax ontbrak Antony vanwege een mogelijke transfer naar Manchester United . Steven Berghuis startte tegen Sparta op de positie van de Braziliaan: rechtsbuiten. ,,Met Antony hebben we meer diepgang, maar Steven heeft andere kwaliteiten. Dan moet je het anders doen", aldus Bergwijn. Bergwijn scoorde de enige goal, maar zijn stempel op het spel van de Amsterdammers wist hij niet te drukken. ,,Ik kwam niet zo veel in het spel voor, dus toen dacht ik: ik ga maar zwerven.” Over het spel van zijn team: ,,Je kan niet elke wedstrijd met 6-1 winnen. Het was vandaag wat minder, maar dan is het belangrijk dat je de drie punten mee naar huis neemt.”

Trainer Schreuder

Ajax-trainer Alfred Schreuder besloot Antony dus te vervangen door Berghuis. ,,Dat is een ander type speler”, erkende hij bij ESPN . ,,Steven gaat vaak voor de combinaties, Antony voor de actie.” Ajax speelde soms slordig tegen Sparta, maar Schreuder was redelijk tevreden. ,,Het kon soms wel een tempo hoger en we hadden die tweede treffer moeten maken. Maar we hebben het duel wel gecontroleerd en weinig tot niets weggegeven. Drie competitiewedstrijden en negen punten is prima.”

Namli: ‘Meer verdiend’

Younes Namli viel in bij Sparta en gaf na afloop bij ESPN aan dat hij vond dat de thuisploeg recht had op een punt. ,,Ik denk dat wij meer hadden verdiend. In fases doen we het heel goed tegen de landskampioen. Het is een heel goede ploeg. In de tweede helft vooral deden we het heel goed, dan komen er zelfs mogelijkheden. Ook in het positiespel hadden we heel goede fases.”



Namli ziet de toekomst van Sparta positief in. ,,Ik vind niet dat zij ons helemaal wegtikken in de wedstrijd. Dat is hoe ik het heb ervaren. Soms voetbalden ze er te makkelijk uit, maar ja. Als je het vergelijkt met vorig seizoen denk ik dat we grote stappen zetten. Vooral in het voetballende gedeelte. We hebben meer vertrouwen om op te bouwen. Dan zie je zelfs dat het tegen Ajax af en toe lukt. Alleen in de laatste fase moet het nog wat scherper.”