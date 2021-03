Stormloop op kaartjes voor ‘proefinterland’ Oranje

Nederland-Letland wordt op zaterdag 27 maart in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam gespeeld en is een kwalificatiewedstrijd voor het WK in Qatar. Bij de wedstrijd mogen vijfduizend toeschouwers zijn. Het is daarmee een van de experimenten van de zogenoemde Fieldlabs. Eerder werden bij concerten, theatervoorstellingen en voetbalwedstrijden in de eerste divisie al kleine aantallen toeschouwers toegelaten. Met vijfduizend fans wordt de interland van Oranje het grootste experiment tot nu toe.

De kaartverkoop begon vanochtend om 09.00 uur. Om 09.05 uur stonden er al meer dan drieduizend mensen in de virtuele wachtrij. De kaartverkoop is op dit moment alleen nog voor leden van de officiële fanclub OnsOranje. Fans kunnen meerdere kaartjes tegelijk kopen.



De laatste thuiswedstrijd van het Nederlands elftal waar bezoekers bij waren was op 19 november 2019. Toen won Oranje in de Arena met 5-0 van Estland.

Onderzoek

Het onderzoek bij Nederland-Letland is vooral gericht op het testbeleid en het gebruik van de nieuwe CoronaCheck-app die de overheid heeft ontwikkeld. Hiermee kunnen de bezoekers laten zien dat ze een negatief testresultaat hebben.

Net als bij eerdere Fieldlabs wordt tijdens Nederland-Letland gebruikgemaakt van een aantal onderzoeksbubbels. Per bubbel worden mogelijke scenario’s en gedragselementen voor het ontvangen van publiek op tribunes van grootschalige evenementen getest, zonder rekening te houden met 1,5 meter afstand. Te denken valt aan verschillende manieren van plaatsnemen, bijvoorbeeld op volgorde van binnenkomst, verschillende zitpatronen en scheiding van aankomsttijden.

Daarnaast bevat één van de bubbels het wetenschappelijk onderzoeksproject onder leiding van de TU Eindhoven naar de verspreiding van aerosolen in de lucht. Onderzocht wordt de opbouw van aerosolenconcentraties in een stadion en de effectiviteit van maatregelen om die aerosolenconcentraties te reduceren. In december werden daarvoor al de eerste metingen gedaan in de Arena zonder publiek, met kunstmatige aerosolgeneratoren.

