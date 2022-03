Strafzaak rond Quincy Promes uitgesteld in afwachting van beslissing hof over aanklacht

Voetbalpod­cast | ‘Ajax-trai­ner Erik ten Hag staat voor een kruispunt’

Als je wil winnen in de Premier League heb je maar één man nodig: Virgil van Dijk. Geweldige statistieken heeft de aanvoerder van Oranje in Engeland. En PEC Zwolle draait in 2022 beter dan Feyenoord. Etienne Verhoeff bespreekt deze onderwerpen in de AD Voetbalpodcast met Johan Inan, waarbij ze ook de toekomst van Erik ten Hag niet onbesproken laten.

7:16