Stress in de staart met Michiel Kramer (RKC): ‘Het is hier lekker rustig’

Onderin de eredivisie is de spanning om te snijden. Liefst vijf clubs vechten nog om handhaving. Totdat de beslissingen zijn gevallen, peilt AD/Sportwereld daarom dagelijks de hoogte van de staartstress in de kelder. Vandaag met Michiel Kramer, de 33-jarige spits van nummer vijftien RKC.

Hou je het nog een beetje vol daar in het Mandemakers Stadion, Michiel?

,,Jazeker. Het is hier lekker rustig.”

Pardon, lekker rustig?

,,Ja, Waalwijk, hè. Er is hier niet snel sprake van paniek of stress. En zelf ben ik van nature ook vrij relaxt. En waarom zouden we dat niet zijn? De sfeer is goed bij RKC, de klik met onze trainer Joseph Oosting tenminste zo. En kijkend naar de stand hoeven we ons ook geen stress aan te laten praten. We hebben alles in eigen hand.”

Fortuna Sittard, Willem II en PEC Zwolle, dat jullie versloeg afgelopen weekeinde, zitten jullie anders aardig achter de vodden. En zelfs hekkensluiter Sparta heeft slechts drie puntjes minder dan jullie.

,,Zeker, we zijn er nog niet. Maar als we nog drie punten pakken in ons resterende programma zijn we een heel eind op weg.”

Over het programma van RKC gesproken: dat is makkelijk met FC Groningen (thuis), Cambuur (uit), Heracles (thuis) en AZ (uit) als laatste tegenstanders.

,,Nou, makkelijk… Dat vind ik wat te sterk aangezet. De meeste van die clubs strijden nog wel degelijk ergens voor. Maar kansen liggen er zeker voor ons, ja.”

Bezorgt strijden om het kampioenschap, zoals je deed met Feyenoord, eenzelfde soort druk als vechten tegen degradatie?

,,Nee, die druk is totaal onvergelijkbaar. Strijden om handhaving geeft veel meer druk dan spelen om het kampioenschap. Er hangt tenslotte zoveel meer vanaf. Banen van kantoormedewerkers bijvoorbeeld. Bij ADO Den Haag, toch al een club waar het altijd onrustig is, heb ik afgelopen seizoen ervaren hoe zwaar dit kan zijn. Die verantwoordelijkheid voel je als speler. In die zin is de ontspannen sfeer bij RKC nu een verademing. Het maakt presteren makkelijker.”

Dat geldt zeker ook voor jou. Met tien doelpunten is Michiel Kramer weer de goaltjesdief zoals de voetballerij hem kent.

,,Ik ben uitstekend opgevangen door Frank van Mosselveld en Mo Allach (algemeen en technisch directeur, red), de trainer geeft me vertrouwen; dat helpt allemaal mee. RKC is voor een voetballer gewoon een hele prettige club.”

RKC – FC Groningen zondag. We noteren een 1’tje op de toto, oké?

,,We gaan uiteraard voor de zege. Dan zetten we een reuzenstap naar nog een jaar eredivisie met RKC.”

