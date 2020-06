Streuer: FC Twente moet zo snel mogelijk terug naar de subtop

Jan Streuer had het telefoontje van FC Twente-directeur Paul van der Kraan nooit verwacht. Toch zei hij ‘ja’ op de vraag of hij technisch directeur wilde worden in Enschede. „Om twee redenen: ik ben hier begonnen als speler en er ligt hier een mooie uitdaging.”

De nieuwe technische man van FC Twente vertelde vanmiddag in een persbijeenkomst over zijn nieuwe werkgever, zijn eerste club sinds hij in 2016 bij Shaktar Donetsk vertrok. „Toen ik terugkwam uit Oekraïne besloot ik niet meer bij een Nederlandse club aan de slag te gaan”, zegt hij. „Het beviel me prima, maar toen belde Paul van der Kraan.”

De twee kennen elkaar van Vitesse, daar werkten ze jaren samen. Streuer werkte in totaal zeventien jaar bij Vitesse, de laatste jaren als technisch eindverantwoordelijke. „Ik zei om twee redenen ja. Ik kom hier vandaan, ik ben hier als jonge jongen begonnen. Speelde met Eddy Achterberg, Willem, de Vries, Kick Van der Vall. En het is een mooie club, zoveel groter dan toen. Ik vind dat Twente in de subtop moet spelen, zo snel mogelijk, maar dat zal komend seizoen nog niet zo zijn."

Beperkt aantal kandidaten

Streuer blijft maar voor een seizoen en wordt gezien als een tussenpaus. Zelf doet hij daar niet moeilijk over. „Ik ben niet de persoon voor de lange termijn, ik ben 69 jaar. Dit is mijn laatste club, denk ik. Maar mocht het heel goed bevallen van beide kanten, kan het best zijn dat ik nog een jaar blijf.”

Van der Kraan gaf toe dat de zoektocht naar een technische man moeilijk was. „We hebben een functieprofiel gemaakt en kwamen er achter dat daar een zeer beperkt aantal kandidaten inpasten. Zij haakten af. We wilden niet afwijken van het lijstje en hebben daarom eerst iemand voor de korte termijn gezocht. Daarom kwam ik bij Jan uit, zaterdagmiddag liet hij weten het te doen.”

Mocht er halverwege het seizoen een droomkandidaat komen, dan is het voor Streuer geen probleem om zijn opvolger in te werken. „Ik doe het voorwerk, als iemand het daarna van me overneemt, vind ik dat prima. Ik hoef geen carrière meer te maken.”