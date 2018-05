Strieder: Dit was de mooiste uit mijn profcarrière

Door Tim Reedijk



Strieder is vaak de rustige, teruggetrokken controleur, de man die ballen afpakt en weer inlevert. Nu, op het moment dat het er echt om ging, greep hij de hoofdrol door de bal met links in de linkerbovenhoek te volleren. ,,Mijn teamgenoten zeggen ook: je scoort nooit op de training”, zegt de Duitser in zuiver Nederlands. ,,En dan nu zo’n goal. Het was mijn eerste van het seizoen en de mooiste uit mijn profcarrière. Hij is extra mooi omdat-ie zo belangrijk is.”

De 25-jarige middenvelder is ook nog eens rechts, daar waar hij het nu met links deed. ,,Mijn rechterbeen is sterker, maar ik ben ook goed met links. Ik raakte hem echt goed. Of ik daar veel op oefen? Niet elke training, eerlijk gezegd.”

Strieder had op voorhand al een goed gevoel over de return, na de 4-3 nederlaag in Heerenveen op woensdag. ,,We hebben in 31 wedstrijden thuis maar één keer verloren, tegen PSV. Als je dan snel 2-0 maakt, krijg je het goede gevoel. We kregen nog moeite met hun opportunistische ballen maar uiteindelijk is het een verdiende overwinning.”

Nu wacht Vitesse, eerst op dinsdag in Arnhem en dan zaterdag in de Galgenwaard. ,,Zij hebben goed voetballend vermogen, maar ze vinden het lastig om tegen ons te spelen. Daar speelden we 1-1; thuis wonnen we 5-1. Dat betekent niks. We beginnen nu weer op nul, maar wij staan er óók goed voor. Wij gaan óók met vertrouwen de wedstrijd in.”